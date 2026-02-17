La Asociación Pinares de Urbión impulsa en Salduero las I Jornadas de Caza y Pesca de la comarca

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La comarca de Pinares continúa avanzando en su estrategia de divulgación de los usos tradicionales y sostenibles del monte con la celebración de las I Jornadas de Caza y Pesca de la comarca Pinares Urbión, que tendrán lugar los días 6, 7 y 8 de marzo en la localidad pinariega de Salduero. Tras el desarrollo en años anteriores de las jornadas micológicas, centradas en el aprovechamiento y la recolección de setas, Salduero da ahora el testigo a la actividad cinegética, otra de las prácticas históricas que forman parte de la identidad, la economía y la gestión medioambiental del territorio. El objetivo es mostrar que el monte de Pinares es un espacio multifuncional donde conviven conservación, tradición, deporte y desarrollo rural.

Estas jornadas nacen con vocación divulgativa, educativa y participativa, acercando al público la realidad de la gestión cinegética, su relación con el equilibrio de los ecosistemas y su arraigo en la cultura local. La inauguración tendrá lugar el viernes 6 de marzo a las 19:00 horas con una charla sobre pesca impartida por Óscar Arratia, director y presentador del programa radiofónico Río de la Vida, quien abordará la conexión entre los aprovechamientos piscícolas y cinegéticos dentro del medio natural.

El sábado 7 de marzo, desde las 10:00 horas, se celebrará una jornada técnica con varias ponencias: una dedicada a la gestión y funcionamiento de la Reserva Regional de Caza de Urbión, impartida por Enrique Muñoz, del Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León, y otra centrada en la caza de la becada, a cargo de Miguel Ángel Alonso, de Iberalia. La sesión matinal concluirá con una salida al monte para la búsqueda de rastros e identificación de huellas, permitiendo a los asistentes conocer de forma práctica la fauna del entorno.

Por la tarde, a partir de las 17:00 horas, el programa continuará con una charla sobre la caza local impartida por Francisco Andrés, representante de los cazadores de Salduero, seguida de una ponencia sobre la pesca en el río Duero a cargo de la Asociación de Pesca Pinares. La jornada concluirá con una clase de cocina demostrativa basada en productos de pesca, carne de caza y setas, destacando el valor gastronómico de los recursos del territorio natural de la comarca de Pinares.

Las jornadas finalizarán el domingo 8 de marzo con una charla sobre caza impartida por Carlos Sánchez, de la Fundación Artemisan, y una práctica de tiro con arco a las 11:00 horas como actividad participativa de clausura. Todas las actividades, así como una exposición permanente de materiales y trofeos de caza, se desarrollarán en el Salón de Actos del Ayuntamiento de Salduero.