Colección de medallas del Club Patín Soria en el Trofeo Federación celebrado en Valladolid

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Patín Soria arrancaba 2026 el pasado fin de semana en Valladolid para participar en el I Trofeo Federación y lo hacía con una importante colección de medallas en las diferentes categorías, nacionales e intermediate.

En el estreno del año los resultados fueron los siguientes:

Benjamín femenino:

1. Vega García

2. Vega Cortés

3. Carmen Sanz

4. Jimena Gallego

5. Sia Soriano

Alevín femenino:

1. Clara Álvaro

2. Ariadna Arranz

4. Lucía Aller

5. Claudia Gil

6. Adriana Arévalo

7. Aitana Arranz

8. Nuria Sánchez

9. Sofía Martínez

Infantil femenino

2. Valeria S Isla

4. Sofía Garijo

7. Alejandra Jiménez

Cadete femenino:

2. Carlota Soria

3. Valeria del Campo

Alevín intermediate:

2. Lucía Martín

7. Valeria S Carnicero

Infantil intermediate:

4. Mara Ceña

5. Mónica Martínez

Cadete Intermediate:

2. Vega Adrián

3. Inés Gazo

Notable actuación del Club Patín Soria en tierras pucelanas.HDS

Notable actuación del Club Patín Soria en tierras pucelanas.HDS

Notable actuación del Club Patín Soria en tierras pucelanas.HDS

Notable actuación del Club Patín Soria en tierras pucelanas.HDS

Notable actuación del Club Patín Soria en tierras pucelanas.HDS

Notable actuación del Club Patín Soria en tierras pucelanas.HDS