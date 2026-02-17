Patinaje
Colección de medallas del Club Patín Soria en el Trofeo Federación celebrado en Valladolid
Actuación destacada de la expedición soriana en el estreno de 2026
El Club Patín Soria arrancaba 2026 el pasado fin de semana en Valladolid para participar en el I Trofeo Federación y lo hacía con una importante colección de medallas en las diferentes categorías, nacionales e intermediate.
En el estreno del año los resultados fueron los siguientes:
Benjamín femenino:
1. Vega García
2. Vega Cortés
3. Carmen Sanz
4. Jimena Gallego
5. Sia Soriano
Alevín femenino:
1. Clara Álvaro
2. Ariadna Arranz
4. Lucía Aller
5. Claudia Gil
6. Adriana Arévalo
7. Aitana Arranz
8. Nuria Sánchez
9. Sofía Martínez
Infantil femenino
2. Valeria S Isla
4. Sofía Garijo
7. Alejandra Jiménez
Cadete femenino:
2. Carlota Soria
3. Valeria del Campo
Alevín intermediate:
2. Lucía Martín
7. Valeria S Carnicero
Infantil intermediate:
4. Mara Ceña
5. Mónica Martínez
Cadete Intermediate:
2. Vega Adrián
3. Inés Gazo