El ex numantino Jorge Mencía se va a jugar a la Primera División de Andorra

Jorge Mencía se ha comprometido con el Ordino Fútbol Club andorrano tras desvincularse del Tarazona de Primera Federación. Mencía jugará en la Primera División andorrana para defender los colores de un equipo que ocupa la séptima posición en la clasificación.

Mencía, natural de la localidad pinariega de San Leonardo, se formó en las categorías inferiores del Norma y del C.D. Numancia antes de fichar por la SD Tarazona. El mediocentro fichaba con los aragoneses hace dos años para jugar en Primera Federación y ahora afrontará la experiencia de actuar en el fútbol de Andorra.

El Ordino FC ganaba el pasado fin de semana al Santa Coloma por 2-1 para ocupar la séptima posición en la clasificación.