El San José gana en Burgos 1-3 para seguir soñando con el ascenso

Capiscol CF: Jorge, Rubén (Romero, 62´), De La Iglesia, Óscar (Hojas, 73´), Beato, Lastra, Andrade, Mede, Álvaro (Virtus, 73´), Mario (Sendino, 62´) y Adrián.

CD San José: Enrique, Jorge, Rubio (Jorge, 83´), Víctor, Ismael, Gonzalo (Jonathan, 60´), Eddipo, Iraola (Sanz, 75´), Marcos, Diego (Lozano, 75´) y Alonso (Salinas, 83´).

Goles: 0-1 (14´) Eddipo, 0-2 (66´) Iraola, 0-3 (73´) Rubio, 1-3 (89´) Bruno.

Árbitro: Fernando Rabanillo (Colegio castellanoleonés). Tarjetas amarillas a los locales De La Iglesia, Sendino y Romero y al visitante Eddipo.

Campo: Municipal José Manuel Sedano

Gran victoria del San José en casa del Capiscol por 1 a 3. Los visitantes se colocarían 0 a 3 con los goles de Eddipo, Iraola y Rubio y en el último suspiro, los locales recortarían distancias.

El San José llegaba al José Manuel Sedano para enfrentarse al Capiscol, dos equipos en dinámicas muy diferentes y con objetivos muy diferentes.

Comenzaba el encuentro con los visitantes apretando desde el primer minuto en busca del primer tanto del encuentro, y lo encontraría justo antes de llegar al cuarto de hora de partido gracias a Eddipo quien lograría superar a Jorge.

Ninguno de los dos equipos lograría volver a mover el marcador durante la primera parte y se lo guardarían todo para la segunda. En el minuto 66 llegaría el segundo tanto de los visitantes, sería Iraola el autor del gol que daba tranquilidad al San José.

Pese a la ventaja de dos goles, los visitantes buscaban cerrar el partido con el tercer gol, y llegaría en el minuto 73 gracias a la definición de Rubio que con este tanto sentenciaba el encuentro en favor del San José.

Los locales recortarían distancias en el último suspiro, pero finalmente, los tres puntos se los llevan los visitantes que continúan cuartos en la clasificación y con un partido pendiente.

El próximo duelo del San José serán en el Municipal San Juan recibiendo al Sporting Club Uxama el próximo domingo 1 de marzo a las 17:00 horas.