Polémico empate del Golmayo Camaretas femenino ante las terceras

El C.D. Golmayo Camaretas femenino se enfrentaba al C.D. Riber el sábado por la tarde ante un partido que, sabían que iba a costar pero que podrían sumar otro más 3 como en ocasiones anteriores. Pero, no fue el día de las balagueras puesto que no les salía su propio juego al contagiarse del del rival con balones largos.

Tanto así, que tuvieron que remontar continuamente perdiendo dos puntos en los últimos minutos del descuento. Partido para recapacitar para las sorianas.

Pero, el entrenador, Alfonso Peral, manifiesta contrariado el trato recibido ante las de Aranda de Duero: “no nos entregaron agua al inicio del partido y, cuando fuimos a comprar al bar de la instalación, nos dijeron que no tenían. Familiares de nuestras chicas fueron a comprar botellas fuera del complejo. De la misma manera, no nos facilitaron balones para poder calentar”.

El club no entiende la situación puesto que, este, que es el tercer partido frente a la ribereñas, nunca ha habido ningún enfrentamiento. El director técnico, Peral, recalca que, como cualquier otro partido, cuando vayan a Soria, les darán cualquier tipo de facilidad puesto que así son los valores deportivos que representa la entidad.

A pesar del disgusto vivido y del empate, el C.D. Golmayo Camaretas femenino seguirá luchando por afianzar la segunda posición. Sacan 8 puntos a dicho rival y, creen que podrán acabar también como segundas en pichichi y Zamora del colectivo. Por otro lado, están entre las 4 máximas goleadoras de la categoría.

Grandísima temporada de las balgueras en su primer año en regional.