Iván Romeo gana la Vuelta a Andalucía

El vallisoletano con raíces sorianas Iván Romeo logró su primera general por etapas en la Vuelta a Andalucía – Ruta del Sol, en una última jornada en la que la victoria de etapa fue para Tom Pidcock.

No hubo sorpresa pese a la batalla encarnizada por desbancar a Romeo en el final de la etapa con meta en Lucena, y la nueva joya del ciclismo español cumplió con nota para adjudicarse su primera vuelta por etapas.

La jornada partió de La Roda de Andalucía y contó con una fuga formada por Johansen (UAD), Vader (RBH) y Hoelgaard (UXM), que fueron repartiéndose los puntos de las metas volantes. Llegaron a tener más de 2’35’’ respecto a un pelotón que quería afrontar las dos subidas del día con opciones de pelear tanto el triunfo parcial como la clasificación general.

En las primeras rampas del Alto de la Primera Espada, muy cerca de meta, los escapados fueron neutralizados. Entonces comenzó la lucha por los segundos de bonificación. Iván Cobo coronó primero y sumó 3’’ de bonificación, seguido de Álex Aranburu y José Manuel Díaz, este último certificando además la victoria de su compañero Josh Burnett en la clasificación de la montaña. En el descenso, el líder de la regularidad y ganador de la etapa de Pizarra, Christophe Laporte, sufrió una caída que le obligó a abandonar, dejando también en el aire el maillot verde.

Tras un rapidísimo descenso, el pelotón afrontó la última subida del día. Pese a los intentos de sorprender a Iván Romeo, el joven pucelano se centró en vigilar a su principal rival, Andreas Leknessund. Fue entonces cuando Tom Pidcock lanzó un ataque que le llevó en solitario hasta la meta. Tras él lo intentó Jan Christen, pero el británico levantó los brazos para adjudicarse la etapa y el tercer puesto final, igualando su resultado del año pasado.

En la lucha por la general, Romeo entró junto a Leknessund, por lo que mantuvo sin problemas los siete segundos de ventaja con los que había iniciado la jornada.