El CSB Décimas gana en Palencia y pierde en Salamanca

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El CSB Décimas jugó esta semana dos partidos fuera de casa perdiendo el primero en Salamanca y llevándose una valiosa victoria en Palencia. Los sorianos cayeron ante la Universidad Pontificia por 95-55 y vencía al Palencia Baloncesto por 69-72.

Derrota en el partido contra el UPSA en Salamanca que fue suspendido por la nieve en la jornada 13. Partido entre semana con un largo desplazamiento para los chicos de Soria y con innumerables bajas para afrontar el partido. Aún así intentaron contener a uno de los mejores equipos de la liga, tanto por ritmo y conocimiento del juego como por la amenaza desde la presión defensiva hasta el tiro abierto en ataque.

El primer tiempo define el partido, gracias al acierto exterior y la presión de los universitarios que hace que los de Soria no sean capaces de mantener el ritmo del partido y se llegue al descanso con un 52-30 a favor de los locales y casi todo decidido.

La segunda parte fue de trámite dónde los sorianos trabajaron pensando ya en el futuro y que por desgracia trajo la lesión de Rober Herrero por parte local. El Club Soria Baloncesto le desea la mejor de las recuperaciones.

Victoria en Palencia. Partido correspondiente a la Jornada 17 donde el equipo soriano tuvo que viajar a horas intempestivas para enfrentarse a un peligroso equipo como local y que así lo demostró durante todo el partido.

Tras un arranque dudoso, el segundo cuarto arrancó con una mejor predisposición defensiva. Un 14 a 28 dejaba un marcador al descanso de 34 a 45 a favor de los sorianos.

Si bien en el tercer cuarto el equipo visitante no fue capaz de rematar el marcador lo que dio alas al equipo Palentino que llegó a meter en problemas al CSB Décimas. Finalmente el partido cae de lado visitante, más que por los aciertos de los Soria por los errores del equipo local que fueron aprovechados por los sorianos.

Semana de trabajo para recibir a Venta de Baños el domingo 1 de marzo en el San Andrés a las 18.00 horas.