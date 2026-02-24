El fútbol base de Castilla y León cuenta ya con un servicio pionero de Psicología y Rendimiento aplicado

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Real Federación de Castilla y León de Fútbol ha presentado este martes el nuevo servicio de Psicología y rendimiento aplicado al fútbol, disponible para sus afiliados, gracias al desarrollo de un nuevo departamento de psicología, demandado en el fútbol actual, que cubre las necesidades del fútbol base castellano y leonés.

El innovador servicio ha sido presentado en la sede RFCYLF, por su coordinador, el psicólogo Jonathan Muñoz, experto en liderazgo deportivo y gestión de equipos, acompañado por la Doctora en Psicología, Raquel Martínez-Sinovas. Ambos, han hablado de los distintos servicios que se ofrecerán a entrenadores, árbitros, futbolistas, equipos... de manera individual y colectiva. El contacto con el nuevo departamento de Psicología puede establecerse ya a través de www.rfcylf.es.

Además, 150 entrenadores de Castilla y León han compartido el primer taller conjunto, de manera presencial y online, denominado “Construcción de equipos competitivos”, en el que han podido trabajar las herramientas psicológicas que todo entrenador debe aplicar en sus equipos, de cualquier categoría.

Más de 200 árbitros del Comité castellano y leonés asistirán, este jueves, a un taller online sobre la autorregulación emocional en el arbitraje, dentro de las formaciones gratuitas y de presentación que desde la Real Federación de Castilla y León de Fútbol se están llevando a cabo.