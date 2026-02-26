El San José Femenino-Parquesol se jugará en Los Pajaritos el 8 de marzo, Día de la Mujer

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El partido correspondiente a la jornada 18 de la Tercera RFEF de fútbol femenino que disputarán el C. D. San José y el Parquesol se celebrará en Los Pajaritos el próximo 8 de marzo, coincidiendo con el Día de la Mujer. El horario establecido para este encuentro serán las 17.00 horas.

La cesión del estadio de Los Pajaritos para este evento forma parte de los acuerdos suscritos en el convenio de colaboración entre el C. D. Numancia y el C. D. San José, reafirmando las buenas relaciones entre los clubes del fútbol soriano y el compromiso firme de acercamiento a todos los equipos de la provincia.

Esta será la segunda ocasión en la que Los Pajaritos albergue un partido del equipo femenino del San José, ya que la temporada pasada ya se jugó un encuentro de la Liga Gonalpi ante el Navega de Salamanca.

El C. D. San José es el mayor exponente del fútbol femenino de la provincia, con un equipo en la Tercera RFEF, todo un éxito del fútbol soriano protagonizado por el club colegial.