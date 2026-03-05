El CB Soria afronta la segunda jornada de la Liga Nacional de Clubes

Jugadores de la cantera del Club Bádminton Soria en una competición en el Fuente del Rey.HDS

El Club Bádminton Soria-CS24 afronta este fin de semana la segunda jornada de la liga nacional de clubes que se celebrará en la localidad cacereña de Villanueva de la Vera.

El club soriano se encuentra, dentro de la Primera División Plata, situado en una cómoda séptima posición, alejado de puestos de descenso que es el objetivo inicial fijado a comienzo de campaña. La competición la comenzará frente al club malagueño de Jorge Guillen. Se trata de un club recién ascendido y que cuenta fundamentalmente con jugadores jóvenes. Este hecho hace que el resultado sea imprevisible pero la mayor experiencia de los sorianos debería decantar el encuentro hacia ellos.

En la tarde del sábado, su rival será el Tenzul Rosario de Tenerife quien ha supuesto la gran sorpresa de la competición dado que ha vencido todos los encuentros disputados. El nivel entre ambos clubes se plantea parejo y cualquier encuentro será vital para lograr el triunfo.

Finalmente, el encuentro frente al Drop Valencia cerrará esta segunda manga en la matinal del domingo. Cómo será la tónica en los tres encuentros, el enfrentamiento está muy abierto sin un claro favorito. Este fin de semana se presenta crucial dado que el Club Bádminton Soria-CS24 puede obtener unos buenos resultados que le permita, a mitad de temporada, certificar de forma virtual la permanencia y poder fijar objetivos más ambiciosos.

Como novedad para estos encuentros, aparece en la convocatoria la joven María González, una nueva pieza de la cantera soriana con la que cuenta el equipo de Liga Nacional. Disputando inicialmente la liga de segunda división madrileña, este fin de semana viajará con el equipo de primera, donde probablemente cuente con oportunidades de debutar.