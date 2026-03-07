Almazán y Numancia B tienen un fin de semana de máxima exigencia ante rivales de promoción de ascenso

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La jornada 25 de Tercera Federación se las trae para los dos equipos sorianos ya que tendrán que lidiar con dos equipos que ocupan zona de promoción de ascenso como son los equipos salmantinos del Guijuelo y del Santa Marta. El Almazán visita el siempre complicado Luis Ramos de Guijuelo y el Numancia B recibe al siempre peligroso Santa Marta. Los adnamantinos quieren escalar posiciones en la clasificación y los numantinos juegan otra final en su pelea por alcanzar la permanencia en la categoría.

El Guijuelo la pasada temporada era rival del Numancia en Segunda Federación y con su descenso se convertía en uno de los cocos de la Tercera Federación. El conjunto charro apuesta por el ascenso y hasta final de temporada estará luchando por la primera posición que da el salto directo de categoría. Desde las 16.30 horas de este sábado, el Almazán intentará frenar a un rival que como local es todavía más peligroso.

El conjunto entrenado por Pablo Ayuso se encuentra en la zona media de la clasificación, con la tranquilidad que da estar lejos de descenso, aunque con demasiada desventaja sobre las posiciones altas de la tabla. Una victoria en Guijuelo reactivaría la ilusión de los adnamantinos de cara a los últimos meses de competición.

El Almazán sabe que enfrente tendrá un adversario de la máxima exigencia y que para conseguir un resultado positivo tendrá que tener un gran rendimiento en defensa. Este Guijuelo es de los que más goles marca esta temporada en el Grupo VIII de Tercera Federación y de los que menos goles recibe.

También tendrá que rendir a un gran nivel el Numancia B en su partido del domingo ante el Santa Marta en la Ciudad Deportiva a partir de las 13.00 horas. El equipo de Fredy Vera necesita sumar de tres en tres en su carrera hacia la salvación, aunque enfrente tendrá a un rival de esos a los que es muy complicado doblegar. El Santa Marta pelea por clasificarse para los play off de ascenso y siempre mira de reojo a la primera plaza de ascenso directo. Los charros destacan por su fiabilidad defensiva y por su eficacia en ataque.