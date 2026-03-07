El Numancia juvenil gana en el campo del Santa Marta (1-2)

Publicado por Área 11 Salamanca Creado: Actualizado:

UD Santa Marta de Tormes: Víctor Barrio, Jose Ramirez, Dani Rodriguez (Marcos Rivas, 78’), Alvaro Quiroga, Adrián Román (Mario Ezquerro, 87’), Pablo Bermejo (Adrián Duque, 78’), Jesús Rueda, Iván Casado, Samuel Prieto, Marcos Hernandez (Mario Sánchez, 87’) y Adrián Sánchez (Alvaro Garcia, 65’).

CD Numancia: Raúl Garrido, Iker Jimeno (Machin, 76’), Daniel Benedicto, Juan Diego, Guayllas, Rodrigo Ruiz, Yamato (Olawski, 89’), Diego Redondo, Jorge García, Nilo Casado (Iragorri, 76’) y Diego Agusto (Samuel Gonzalez, 65’).

Goles: 0-1 (61’) Jorge Garcia, 0-2 (76’) Samuel González, 1-2 (90’) Jesús Rueda.

Árbitro: Joel del Brio Sánchez (Colegio de Salamanca). Tarjetas amarillas al local Samuel Prieto (90’) y a los visitantes Juan Diego (27’), Iker Jimeno (40’), Diego Agusto (42’), Diego Redondo (50’), Guayllas (90’) y Diego Redondo (90’).

Campo: Campo Municipal Alfonso San Casto

El CD Numancia juvenil logró una valiosa victoria a domicilio tras imponerse por 1-2 a la UD Santa Marta de Tormes. El conjunto soriano firmó un partido serio, especialmente en la segunda mitad, donde supo aprovechar los momentos clave para encarrilar el triunfo y llevarse 3 puntos muy importantes.

Durante el primer tiempo el encuentro fue equilibrado, con mucho juego en el centro del campo y varias ocasiones para ambos equipos. El Numancia trató de llevar la iniciativa, aunque se encontró con un rival ordenado que dificultó la creación ofensiva.

Tras el descanso el equipo visitante dio un paso adelante y comenzó a generar más peligro. El premio llegó en el minuto 61, cuando Jorge García aprovechó una buena acción ofensiva para adelantar al conjunto visitante. El tanto dio confianza al Numancia, que siguió insistiendo para intentar ampliar la ventaja.

La sentencia llegó en el minuto 76 gracias a Samuel González, que apenas llevaba unos minutos sobre el terreno de juego y firmó el segundo tanto para los sorianos, encarrilando el encuentro.

En el tramo final, la UD Santa Marta recortó distancias en el minuto 90 por medio de Jesús Rueda, lo que añadió emoción a los últimos instantes, aunque los locales apenas pudieron inquietar a un Numancia que había firmado una gran segunda mitad.

Sin embargo, el Numancia supo resistir y aseguró una victoria trabajada que refuerza sus buenas sensaciones.