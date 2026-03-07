El Almazán sigue soñando con los play offs

Al Almazán se le dan bien los equipos de la zona alta de la tabla.SD Almazán

CD Guijuelo: Johan, Jesús, Juan (Elorza, 78´), Ruiz, Hugo (Germán, 78´), Alejandro (Roberto, 60´), Gil, Alberto, Gómez, Enrique (Dani, 60´) y Alexander.

SD Almazán: Varea, Ayoub, Checa, Mata, Losilla, Sergio (De Frutos, 76´), Óscar (Hame, 89´), Javier (Jiménez, 64´), Gil, Ebrahima (Villanueva, 64´) y Moreno.

Goles: 0-1 (13´) Checa, 0-2 (73´) Óscar p.

Árbitro: Elena Peláez (Colegio castellanoleonés). Tarjetas amarillas a los locales Alexander, Jesús y Ruiz y a los visitantes Mata, Sergio, Óscar, Varea y Moreno.

Campo: Municipal Luis Ramos.

Victoria sólida del Almazán en campo del Guijuelo por 0 a 2. Un gol de Checa antes del primer cuarto de hora de partido y otro de Óscar de penalti le dan los tres puntos a los visitantes ante el segundo clasificado.

El Almazán llegaba al Municipal Luis Ramos para medirse al Guijuelo, segundo clasificado de la liga, con la intención de dar la sorpresa y llevarse los tres puntos para seguir soñando con alcanzar los puestos de playoffs, mientras que su rival necesitaba los tres puntos para seguir de cerca al líder, el Atlético Tordesillas.

Comenzaba el encuentro con mucha tensión sobre el terreno de juego, ninguno lograba concretar las jugadas y las ocasiones llegaban, pero sin generar un peligro real sobre la portería de su rival.

Pese a la falta de acierto, en el minuto 13 llegaría la excepción con el balón llegando a los dominios de Checa que lograría superar a Johan y hacer el 0 a 1 enmudeciendo al Luis Ramos y dando la sorpresa ante el segundo clasificado.

Los locales les tocaba reaccionar si querían ganar, pero la buena colocación de la defensa del Almazán dejó sin opciones a los locales de igualar el encuentro antes de llegar al descanso. Finalmente, el encuentro se marchaba 0 a 1 al entretiempo con muy buenas sensaciones por parte de los visitantes que supieron gestionar la presión y los ataques de su rival e intentando encontrar el camino al segundo gol.

Comenzaba la segunda parte con los mismos 22 protagonistas sobre el césped y con todo aún por decidir. El Guijuelo salió con todo en busca del gol del empate, pero la defensa del Almazán y Varea estuvieron imperiales despejando cualquier acción de peligro que pudiera terminar en gol.

Los minutos pasaban y el Almazán cada vez veía más cerca sacar los tres puntos y mantener la racha de partidos sin perder que mantiene desde el 1 de febrero. Poco después de pasar el minuto 70 de partido, el colegiado señalaría penalti a favor de los visitantes que tenían la oportunidad de aumentar la ventaja en dos goles. Óscar se encargaría de chutar el penalti, y en el minuto 73 subiría el segundo gol para el Almazán tras transformar la pena máxima.

Los locales continuarían apretando en busca del gol que les diese esperanzas, pero la misma dinámica durante todo el partido, la defensa despejó cualquier opción de peligro.

Finalmente, el Almazán se lleva los tres puntos ante un gran rival como es el Guijuelo gracias a los goles de Checa en la primera parte y de Óscar en la segunda y se queda a diez puntos de los puestos de playoffs de ascenso a falta de tan solo nueve jornadas y 27 puntos por disputar.

El próximo duelo del Almazán será el próximo domingo en La Arboleda a las 16:30 horas y recibirá al Unionistas de Salamanca ´B, último clasificado de la liga que lleva sin ganar un partido desde el 5 de octubre.