El San José Femenino celebra el Día de la Mujer con una victoria ante el Parquesol (2-0)

La superioridad del San José se plasmó en la segunda parte del partido de Los Pajaritos.Fran García

El San José Femenino celebró el Día Internacional de la Mujer con una victoria por 2-0 ante el Parquesol de Valladolid, en un partido correspondiente a la jornada 18 de la Tercera Federación que tuvo lugar en Los Pajaritos. Paula Marcos y Laura de la Fuente fueron las goleadoras en la segunda parte.

Los primeros 45 minutos finalizaron con empate sin goles con un San José que llevaba el peso del encuentro ante un rival de la zona baja de la tabla. El Parquesol, que es penúltimo con sólo 11 puntos sumados, supo frenar a las sorianas con un buen orden defensivo.

Ya en la segunda parte, el San José abría pronto el marcador ya que a los dos minutos de la reanudación Paula de Marcos hacía el 1-0. Se le ponía todo de cara a las chicas de Hugo Palomar en un duelo en el que apenas sufrían en defensa. Laura de la Fuente sentenciaba el partido con el 2-0 a cinco minutos para el final y los tres puntos se quedaban en Soria.

El San José se beneficiaba del empare del Olímpico de León B para ascender a la tercera plaza de la clasificación. Las colegiales alcanzan los 34 puntos por los 33 de las leonesas. Villa de Simancas sigue siendo el sólido líder con 52 puntos, diez más que el Salamanca que es segundo.

Imagen del partido disputado en la tarde del domingo en Los Pajaritos.Fran García

Las zamoranas de la Bovedana serán las siguientes rivales del San José en un encuentro que tendrá lugar el próximo sábado 14 de marzo a partir de las 16.00 horas.