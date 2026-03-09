Derrota ajustada del Ingenieros en Monzón que mantiene abierta la pelea por el play off

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Ingenieros de Soria Club de Rugby cayó por un ajustado 35-31 en su visita al Campo de Rugby Los Sotos de Monzón en un encuentro vibrante, marcado por constantes alternativas en el marcador y que no se decidió hasta los últimos minutos. El conjunto soriano estuvo muy cerca de completar la remontada en la última jugada del partido, pero finalmente tuvo que conformarse con sumar un bonus defensivo que mantiene vivas sus aspiraciones de entrar en los puestos de playoff.

El encuentro comenzó con el conjunto local golpeando primero. Un ensayo en el minuto 4, transformado a continuación, puso el 7-0 inicial. Poco después, en el minuto 13, llegaría un segundo ensayo también transformado que situaba el marcador en 14-0, obligando al Ingenieros a reaccionar.

La respuesta soriana no tardó en llegar. En el minuto 21 Félix posó el primer ensayo visitante, que Marce transformó un minuto más tarde para reducir la diferencia (14-7). El propio Corte volvió a aparecer en el minuto 25 con un drop que acercaba aún más al Ingenieros en el marcador (14-10).

El conjunto soriano completó la remontada parcial en el minuto 28, cuando el colegiado señaló ensayo de castigo tras una infracción del equipo local, situando el 14-17 favorable al Ingenieros. Sin embargo, antes del descanso los locales lograron reaccionar: primero con un ensayo en el minuto 31 transformado instantes después y, ya en el minuto 40, con un drop que dejaba el marcador al descanso en 24-17.

Tras la reanudación el Ingenieros volvió a tomar la iniciativa. En el minuto 51 Marce logró un nuevo ensayo que él mismo transformó, devolviendo la igualdad al partido y colocando el 24-24 en el marcador.

El tramo final del encuentro volvió a ofrecer un intercambio constante de golpes. Un ensayo local en el minuto 65 puso el 29-24, pero el Ingenieros volvió a responder apenas tres minutos después con otro ensayo de Marce en el minuto 68, que Alex transformó para adelantar de nuevo al conjunto soriano 29-31.

Cuando el partido entraba en sus últimos minutos, dos golpes de castigo consecutivos transformados por el equipo local en los minutos 71 y 74 terminaron inclinando el marcador hasta el definitivo 35-31.

Aun así, el Ingenieros tuvo la última oportunidad del encuentro. Ya con el tiempo prácticamente cumplido, el conjunto soriano encadenó varias fases de pick and go a escasos metros de la línea de ensayo rival que estaban generando mucho peligro. Sin embargo, el colegiado señaló golpe en contra del Ingenieros en una de esas acciones, frustrando la posible remontada y poniendo fin al partido.

Pese a la derrota, el conjunto soriano logró sumar el punto bonus defensivo, un premio al esfuerzo realizado durante todo el encuentro. Además, la derrota de Ejea ante Fénix —también con bonus defensivo— mantiene abiertas las opciones del Ingenieros de alcanzar los puestos de playoff.

El objetivo pasa ahora por afrontar con determinación los tres encuentros que restan en la competición, frente a Íbero, Ejea y Gigantes/Funes, en los que el conjunto soriano buscará sumar victorias para mantenerse en la pelea hasta el final de la temporada. El equipo ha demostrado en las últimas jornadas que tiene capacidad para competir en escenarios exigentes, y tanto plantilla como entorno mantienen intacta la ambición de seguir luchando por ese objetivo.