Elías Terés se incorpora a la Selección Española femenina sub-17

La Real Federación Española de Voleibol ha dado a conocer la relación de convocadas para la concentración de la Selección femenina sub-17, que tendrá lugar en Palencia del 29 de marzo al 3 de abril. Una relación en la que figura el nombre de Alba Lorenzo, siempre y cuando no dispute el Preeuropeo con el equipo Nacional sub-18, y donde la principal novedad es la presencia del soriano Elías Terés como técnico asistente de la nueva seleccionadora, Esther López.

La entrenadora del equipo de la Liga Iberdrola, OCISA Voleibol Haro, y elegida mejor técnico de 2025 ha sido designada como seleccionadora de esta categoría sub-17, con la mirada puesta en la fase final del Campeonato del Mundo U17, que se disputará en Santiago de Chile del 5 al 15 de agosto de 2026, y la concentración previa que tendrá lugar desde el 5 de julio y que incluirá un bilateral amistoso en Argentina.

El actual director técnico de la Federación de Voleibol de Castilla y León formará parte del staf técnico de la seleccionadora guipuzcoana, junto con Inmaculada García (asistente), María López (fisioterapeuta) y Judith Pérez (asistente scout). Elías Terés hará las funciones de asistente y delegado para un combinado nacional que se concentrará en la capital palentina, realizando las sesiones de entrenamiento en el Campo de la Juventud.

Por lo que se refiere a la presencia de la vallisoletana Alba Lorenzo, la jugadora de Valladolid Club Voleibol ha sido convocada por la Selección Española sub-18 para la concentración que tendrá lugar en Soria, del 15 al 24 de marzo, para posteriormente trasladarse al Puerto de Santamaria, del 24 al 26 de marzo, como paso previo al Torneo Preeuropeo U18, que tendrá lugar en esta misma localidad gaditana del viernes 27 al domingo 29 de marzo. En el caso de no participar en el preuropeo de tierras gaditanas, del 24 al 30 de marzo, la vallisoletana quedaría convocada para el equipo sub-17 a partir del 29 de marzo.