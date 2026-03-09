El Torneo Soria Fútbol Sala Femenino lanza su séptima edición

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Torneo Soria Futsal Fem se llevará a cabo el 17, 18 y 19 de julio en su séptima edición. Sus creadoras, María Uriel, Milena Cruz y Raquel Rioja, junto con el Ayuntamiento de Soria, reunirán en Soria cerca de 150 jugadoras de muchas partes de España. Número hasta ahora insuperables en la provincia.

Este evento, que fue el primero en la provincia en ser exclusivo para chicas, sigue dando pasos de gigante. Empezaron por 7 equipos y los últimos años han conseguido 12. Estos han sido de Valencia, Vitoria, León, Madrid, entre otros. Claro reflejo del buen hacer de la organización y del furor de dichos eventos.

Sus directoras comentan: "Es un honor poder albergar este tipo de eventos, demuestra la necesidad que demanda la sociedad de tener un torneo cuidado, seleccionado y enfocado totalmente en ellas".

Ellas, animan a todos los sorianos y sorianas a acercarse al pabellón San Andrés para disfrutar de fútbol sala de calidad puesto que en él han participado jugadoras profesionales de fútbol sala y fútbol, nunca antes vivido en Soria.