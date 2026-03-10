Daniel Berná abre su participación en el Circuito de Madrid con una cuarta plaza

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Daniel Berná abrió su participación en el Circuito de Madrid de Profesionales 2026 con una notable cuarta plaza en el torneo disputado en el Club de Golf Olivar de la Hinojosa de la capital. En la cita también participó el otro profesional del Club de Golf Soria, Raúl Pascual, aunque quedó lejos de los mejores.

Berná venía de haber participado en varias pruebas de pretemporada, la más destacada de las cuales había sido el Torneo de Dobles Fourball de la PGA España, donde fue noveno formando pareja con Alfonso Buendía en un torneo disputado en el Panorámica Golf de Castellón. La cita de Olivar de Hinojosa se presentaba, por tanto, como la primera de cierto peso en su calendario de competición para este 2026, y la verdad es que no defraudó en una jornada en la que claramente fue de menos a más para acabar presentando una tarjeta de 69 golpes, 3 bajo par, en la cuarta posición final.

El jugador soriano se mostraba satisfecho porque “las sensaciones fueron bastante correctas”. Admitía haber empezado “con algunas dudas, porque llevaba mucho tiempo sin competir, tres meses, y me ha costado arrancar, pero poco a poco me he ido encontrando más cómodo y la verdad es que los últimos 6-7 hoyos los he jugado muy bien, le he pegado muy bien a la bola y he estado a punto de hacer un par de hoyos en uno”. Por todo ello, Daniel Berná decía estar contento y con ganas de seguir trabajando en esa misma línea para “ir ajustando cosas de cara a la nueva temporada”.

El torneo de Olivar de la Hinojosa también significaba el estreno de Raúl Pascual en su segunda campaña como profesional. En su caso, acabó en el puesto 61 con 80 golpes, 8 sobre par, después de un recorrido muy irregular en el que le penalizaron especialmente los hoyos 8 y 14, en los que cometió un triple bogey y un doble bogey, respectivamente. Pascual admitía haber jugado “muy mal” y reconocía también que “cuesta empezar el primer torneo”, si bien emplazaba a la siguiente cita del circuito madrileño, el lunes próximo en El Encín, para tratar de mejorar sus prestaciones, un torneo en el que también estará Daniel Berná.