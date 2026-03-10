El filial del Bádminton Soria finaliza la previa de la Liga de Madrid con una victoria y una derrota

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Este domingo, los jugadores sub19 y sub17 del Club Bádminton Soria-CS24, disputaron en Guadarrama la última jornada de la fase de grupos de la Liga Absoluta organizada por la Federación Madrileña.

El primer enfrentamiento los emparejaba al potente club de Chamartín. Los jóvenes sorianos se vieron superados por el club madrileño por cinco triunfos a cero, resultado que entraba dentro de lo esperado dado que es un favorito para alzarse con el triunfo final.

El segundo encuentro, frente al Club Bádminton Arroyo Tejada se repusieron tras la derrota inicial para vencer por cuatro triunfos a uno. Lograron los triunfos los partidos de individual de Jimena Ayllón y Daniel Marín, el doble femenino formado por Isabel Corchón y Carmen Gómez y el doble mixto que jugaron Jimena Ayllón y Daniel Marín.

Con este triunfo, unido al de la primera jornada, les colocaba en la primera posición de su grupo, empatados con otros dos clubes produciéndose un triple empate. Los criterios de desempate no favorecieron al filial soriano que se clasificaron en tercera posición que les impide luchar por el triunfo, peleando en la última jornada por el noveno puesto.

Pese a la pequeña desilusión de no clasificarse por la lucha por el título, el objetivo del club sigue intacto dado que los jóvenes de la cantera están adquiriendo la experiencia para poder formar parte, en un futuro no muy lejano, del equipo de Liga Nacional de Primera División.

Finalizarán la competición en la tercera semana de abril de nuevo en la localidad madrileña de Guadarrama.

Ranking Nacional en Tordesillas

Previamente, en la jornada del sábado cuatro jugadores sub17 acudieron a Tordesillas donde participaron en una prueba puntuable para ranking nacional.

Jimena Ayllón confirmó su gran estado de forma para lograr el triunfo tanto en la modalidad de individual como en dobles venciendo todos los encuentros por dos juegos a cero y colgándose de esta manera las dos medallas de oro.

A estos dos triunfos se sumó un nuevo oro, el de Daniel Marín alzándose con la victoria en la modalidad de doble masculino.

Los otros dos jugadores desplazados, Naroa Álvaro y Álvaro Gómez lograron ambos la medalla de bronce en las modalidades de doble masculino y doble mixto, respectivamente.