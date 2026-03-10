Los Pelendones celebra una quedada para celebrar el Día Internacional de la Mujer

Participantes en la quedada organizada por el Club de Montaña Los Pelendones.HDS

El pasado domingo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en San Leonardo se celebró una quedada internacional en la que se juntaron unas 5.600 mujeres de manera simultánea en 10 países y 43 ciudades del mundo. Soria puso su granito de arena y nuestra provincia participó de nuevo.

Un año después de la primera quedada para fomentar el trail entre las féminas, el Club de Montaña Los Pelendones de la mano con Asaltamontes Female recibió el pasado fin de semana a más de 60 mujeres que pudieron disfrutar de los alrededores de San Leonardo.

Una quedada en la que cualquier mujer podía participar, independientemente de su edad o nivel. No fue una actividad competitiva ni exigía experiencia previa: cada una pudo decidir si caminar o correr, cómo y hasta dónde, con la tranquilidad de hacerlo acompañada.

La iniciativa sigue generando adeptas y creando un espacio donde encontrarse, moverse y disfrutar del entorno natural juntas. Un encuentro sencillo, sin presiones, que puede convertirse en el inicio de una comunidad local de mujeres que se apoyan y crecen juntas a través del deporte.

Una muestra más del convencimiento del Club de San Leonardo por seguir creyendo en el impulso del deporte femenino y su presencia en las carreras por montaña.

Al finalizar todas disfrutaron de un avituallamiento para recuperar energía y se llevaron para probar y conocer productos de Salssa, uno de los patrocinadores del Arganza Trail - Cañón del Río Lobos.