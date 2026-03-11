Navaleno, siguiente cita para el duatlón en la provincia de Soria

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El próximo 21 de marzo se disputará el VII Duatlón de Navaleno, que como en los últimos años dará la posibilidad de competir tanto a los más jóvenes del pelotón como a los adultos. De hecho, Navaleno vuelve a poner en juego varios campeonatos de Castilla y León, lo que acredita la importancia de la prueba. Así, los mayores se jugarán el cetro regional de duatlón estándar, al igual que en los últimos años, mientras que infantiles, cadetes tendrán también su propio título autonómico en juego. Por si fuera poco, tanto los juveniles como las categorías de mayores también podrán conseguir puntos de cara a los rankings autonómicos por categorías.

A diez días para la disputa de la prueba, las inscripciones están abiertas hasta el miércoles 18 de marzo a las 23.59 horas, por lo que todos los interesados en participar deben formalizar su asistencia en los próximos días a través de la web de la federación regional: www.triatloncastillayleon.com

Los horarios previstos para la disputa de la misma comienzan a las 10 horas, con la prueba prebenjamín. Posteriormente, se irán sucediendo las salidas benjamín, alevín, infantil, cadete y juvenil. Siempre con distancias adaptadas para cada una de las diferentes edades, con un recorrido exclusivamente urbano para la carrera a pie y próximo al pinar en el caso del ciclismo.

El campeonato autonómico absoluto comenzará a las 12.55 horas en el caso femenino, y cinco minutos después, en la cita masculina. Las distancias que deberán afrontar los corredores son de casi 10 kilómetros de carrera a pie en cuatro vueltas, algo menos de 40 kilómetros de ciclismo (en dos vueltas), y dos últimos giros de casi 5 kilómetros de carrera a pie.

En el caso de los recorridos del Duatlón de Navaleno absoluto, son en el caso de los parciales a pie, de trazado urbano, con giros y cierta pendiente, cuyos cambios de ritmo endurecen la cita. En el caso del ciclismo, son una delicia para los sentidos al discurrir por el pinar del Amogable, si bien es cierto que aunque no tienen grandes pendientes, también son bastante exigentes para las piernas.