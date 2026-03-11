Meritorio triunfo del Hospital Latorre Sporting en tierras abulenses

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Hospital Latorre Sporting C se convirtió en el gran protagonista del fin de semana en el que las secciones inferiores de la entidad soriana disputaron hasta siete partidos. El equipo que compite en la Liga Plata del Campeonato Regional de Edad Infantil Femenino derrotó a domicilio al Club Deportivo Abulense por 2-3 (18-25, 25-20, 20-25, 25-19 y 8-15), después de haber sufrido ocho tropiezos de forma consecutiva. La del domingo es la tercera victoria del curso que logra el Hospital Latorre Sporting C, que recibirá el próximo sábado al Voleibol Venta de Baños de Palencia, al que ya le ganó en la primera vuelta. Este partido se jugará a las 16.00 horas, en el Polideportivo de Los Pajaritos. En Ávila también entraron en acción las cadetes del Sporting Santo Domingo B, quienes todavía no han conseguido ninguna victoria.

La escuadra de la Liga Plata del Campeonato Regional de Edad Cadete Femenino volvió a acariciar el triunfo contra el Rubberb-Vulk-Club Deportivo Abulense (3-2) y después cayó, por 3-1 en otro choque tremendamente igualado, frente al Kerbest-Club Deportivo Abulense. Otros cinco equipos de la cantera del Sporting Santo Domingo Club Voleibol Soria afrontaron choques oficiales en un fin de semana en el que fueron las más pequeñas (las benjamines y las benjamines, niñas de entre 8 y 12 años) las que refrendaron su progresión. El Sporting Santo Domingo A del Campeonato Regional de Edad Alevín Femenino les ganó a los otros dos equipos que la entidad soriana tiene en la Liga Oro: por 2-0 al Sporting Santo Domingo B y por el mismo marcador al Sporting Santo Domingo C.

Este último equipo logró su tercera victoria de la temporada (2-1) frente al Sporting Santo Domingo B. Y en el duelo de la categoría benjamín, el Sporting Santo Domingo A superó por 2-0 al Sporting Santo Domingo B. A la cantera de la entidad presidida por César Gonzalo le esperan seis partidos el próximo fin de semana. Las alevines del Sporting Santo Domingo A recibirán el viernes (a partir de las 18.15 horas en el Colegio Las Pedrizas) a los dos equipos del Río Duero. El sábado se disputará el encuentro de las infantiles del Hospital Latorre Sporting C. Y el domingo jugarán (en Las Pedrizas, a partir de las 11.00 horas) los alevines y los benjamines del Sporting Río Duero, tanto entre ellos como ante los alevines del Río Duero Sporting.