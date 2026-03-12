El Círculo Amistad Numancia desembarca en Valladolid para el Regional de 3 bandas

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Billar a Tres Bandas de Castilla y León se cita este fin de semana en Valladolid para una de las pruebas más exigentes del calendario regional. Tras una fase previa que contó con la participación de 52 jugadores, la élite de la disciplina se concentra el sábado 14 de marzo con el club soriano como principal protagonista.

Carlos Cortés llega en un buen estado de forma tras haberse impuesto en las tres pruebas regionales anteriores y en 10 de las últimas 11 citas disputadas. Junto a él, el Círculo Amistad Numancia presenta una potente escuadra donde destaca el burgalés Pedro Camarero, que parte como cuarto cabeza de serie, y el logroñés Jerónimo Miguel, séptimo favorito del torneo.

La expedición soriana se completa con Enrique Bravo y Eduardo Molina, quienes lograron su billete tras superar un duro corte clasificatorio, ambos ganaron sus dos partidos y se han metido en una dificilísima fase final, poniendo en valor el mérito de estar entre los 24 mejores tresbandistas de la región.

No todos los representantes numantinos corrieron la misma suerte. En el camino se quedaron jugadores como Fernando Méndez, Fernando G. Zamorano, Felician Farcas, Juan Ignacio Sanz y Juan Ignacio Osuna, que no pudieron superar la fase de grupos previa.

La competición se desarrollará durante todo el fin de semana y la gran final está prevista para el domingo 15 de marzo a las 18:30 horas. Los aficionados podrán seguir el evento a través del canal de YouTube del Club Billar Valladolid