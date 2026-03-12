Tres sorianos compiten en el Campeonato de España de atletismo sub-18

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Este fin de semana se disputa en Antequera el Campeonato de España de Atletismo Short Track en la categoría sub-18. En la cita malagueña participarán tres atletas sorianos, que lucharán por conseguir una medalla y superar sus respectivas marcas. Diego Valero, Julio Agudo y Lucía Tosar serán los representantes del atletismo soriano en el Nacional.

Diego Valero de Miguel, del Atletismo Politécnico, participará en la distancia de los 800 metros, acude con una marca de 1.57.52

En salto de altura contamos con el atleta del Atletismo Numantino, Julio Agudo Sanz, el cual acredita un salto de 1.89, como mejor marca de esta temporada.

En salto con pértiga la representación soriana corre a cargo de Lucía Tosar Baena, enrolada esta temporada en el Bidezabal Durango AT, la cual llega a este campeonato con un mejor salto con pértiga de 3.35