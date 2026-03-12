Un árbitro debutante en Segunda RFEF pitará al Numancia ante el Astorga

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Asier Ugalde Alejos, del Comité Territorial Guipuzcoano, será el encargado de dirigir el encuentro de la jornada 27 que disputarán el C.D. Numancia y el Atlético Astorga en Los Pajaritos a partir de las 17.00 horas del domingo.

El vasco debuta en la Segunda Federación después de consumarse el pasado verano su ascenso desde Tercera Federación. El domingo será la primera vez que le pite un encuentro al Numancia.

En lo que va de temporada Ugalde Alejos ha dirigido diez encuentros en los diferentes grupos de Segunda Federación con un balance de 61 tarjetas amarillas y dos cartulinas rojas. Ha señalado tres penaltis.