El C.V. Sporting Santo Domingo defiende el liderato

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.V. Sporting Santo Domingo Moreno Sáez que dirige Álvaro Hernández defiende el liderato este sábado en Los Pajaritos, desde las 16.00 horas, con motivo de encuentro del Grupo A de la Primera División Masculina que le mide al Castilla y León Palencia 2026, es decir, la concentración permanente juvenil.

Se trata de un duelo interesante, de primero contra segundo, en el que los sorianos, con la fase de ascenso a Superliga 2 ya en el bolsillo, quieren certificar ese primer puesto que ocupan desde el pasado 25 de octubre en la que es la penúltima jornada de competición.

El equipo soriano lidera la tabla del Grupo A con 51 puntos y con 48 en esa segunda plaza se encuentra su rival de esta tarde. La concentración permanente juvenil de la Federación Española es uno de los pocos equipos que esta temporada ha doblegado a los sorianos ya que en el partido de ida se impusieron por 3-2 (17-25, 25-27, 28-26, 25-12 y 15-13). Los jóvenes de la permanente llegan a Soria con el objetivo de cerrar su presencia en la fase de ascenso toda vez que aventajan en cinco puntos a C.V. Oviedo, tercer clasificado y rival al que se mide el Sporting en la última jornada.

En esta misma categoría, el C.V. Río Duero, filial del C.V. Grupo Herce, se desplaza hasta tierras asturianas para medirse a Grupo Covadonga. Los sorianos aventajan a los asturianos en tres puntos en la tabla por lo que defienden la quinta plaza que tienen en la tabla.