Daniel Berná: "Puedo vivir del golf, algo que no es nada fácil"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Daniel Berná es un deportista atípico. Es así porque se dedica y practica un deporte poco habitual en la provincia aunque, como bien señala, las facilidades con las que trabajan en Soria está permitiendo que algunos canteranos vengan con fuerza. El soriano habla con pasion de un deporte que, asegura, ya no es tan exclusivo como hace unos años.

El soriano Daniel Berná (34 años), acaba de comenzar su undécima temporada como golfista profesional. De ahí las ocho horas diarias más gimnasio que dedica a su preparación. Y, lógicamente, cuando no entrena es porque está compitiendo: «Entreno unas ocho horas diarias, como el que está en una oficina. El día que llueve te quedas en casa».

El Club de Golf Soria es el escenario de entrenamiento del soriano, donde trabaja de 9 a 14.00 horas por la mañana, sesiones que completa con otras tres horas por la tarde. «Por las mañanas comienzo calentando durante hora y media. Luego, durante una hora, practico el juego corto, 30 metros o menos. A partir de las 12 salgo al campo para hacer 9 hoyos. Por la tarde, dependiendo del día, hago otros nueve hoyos o practico el putt o el golpeo. Los viernes sí suelo dejarlos para hacer una simulación de competición, a 18 hoyos y contando golpes», explica el golfista quien utiliza igualmente el simulador del Club de Golf Soria para complementar su trabajo de preparación.

Esta temporada, Daniel Berná competirá en tres competiciones. Por un lado, el Circuito Nacional (10 pruebas, entre ellas el Campeonato de Castilla y León que el año pasado ganó en Pedrajas); el Circuito de Madrid (tomará parte en 14 pruebas de 19); y por último el Alps Tour, cita que forma parte de la Segunda B profesional y escenario en el que participará en aproximadamente la mitad de las 16 competiciones que la componen, algunas de ellas en el extranjero. «Participo en la Segunda B de Europa e intentaré mantener la tarjeta, es difícil cuando no participas en todas las prueba del circuito», relata el jugador quien carece de sponsor y que, debido al coste, no acude a las pruebas del Alps Tour que se celebran en Egipto. En el Circuito Nacional la meta de Daniel Berná es estar lo más arriba posible mientras que el soriano ya debutó en el Circuito de Madrid y lo hizo con un cuarto puesto.

Al analizar estos diez años de profesionalismo, el soriano indica que el golf ha evolucionado mucho en los últimos cinco ó seis años ya que «la técnica no es tan valorada como pegarle fuerte», un cambio que a él le perjudica al considerarse un jugador más técnico que físico. «Al final cuando pasas a profesional esperar llegar a lo más alto lo más rápido posible. No es un chasco no estar tan arriba dónde yo quería pero sí que fastidia un poco. Aún así, puedo vivir del gol, algo que no es nada fácil. Aún así, esperaba llegar un poco más arriba, llegar a la Segunda B de Europa», relata el jugador quien explica que, a nivel amateur, del golf no es el deporte caro de hace unos años.

Berná destaca las facilidades que el Club de Golf Soria les pone para entrenar en su día a día, unas facilidades que permite que jóvenes talentos empiecen a destacar. En este sentido destaca a Enzo Jiménez y Miguel López. «Enzo ya está entrenando en concentraciones nacionales y lo hace en categorías por encima a la suya. Es muy bueno, a ver si podemos tener el día de mañana un jugador con nivel mundial. Debe tener los pies en el suelo porque hay lesiones, estudios y este es un deporte muy sacrificado pero tiene potencial. Miguel le da muy bien a la bola, tiene una pegada muy fuerte. En los juegos a 18 hoyos le cuesta mantener la concentración y en este deporte desconectar cinco minutos penaliza mucho. Si pule ciertas cosas, cuando sea más mayor puede dar un buen salto».