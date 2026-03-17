Abel Antón dona 3.000 euros a Ande Soria procedentes de la Carrera de las Capacidades

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

La sede de Ande Soria ha sido el escenario esta mañana en el que ha tenido lugar la entrega de un cheque valorado en 3.000 euros por parte del dos veces campeón de Mundo de maratón, Abel Antón, a la entidad sin ánimo de lucro del tercer sector dedicada a fomentar la actividad deportiva, ocio y tiempo libre entre el colectivo con discapacidad intelectual.

La aportación realizada por el campeón soriano procede de la Carrera de las Capacidades que organiza la Fundación Adecco con el apoyo de CISCO, prueba que se celebra el próximo 31 de mayo en Alcobendas. "Se trata de una carrera no competitiva de 5 kilómetros en la que voy a participar. Me dijeron a ver quién le quería donar el cheque y me acordé de Ande, seguro que les va a venir bien", ha señalado Abel Antón durante la entrega del mismo. El veterano atleta ha animado a todos los colectivos a participar en la prueba madrileña, una cita que reúne a más de 5.000 personas y cuyo objetivo es y cuyo objetivo es apostar por la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

El cheque lo ha recogido, junto a varios deportistas, el presidente de honor de Ande Soria, Andrés Soto, quien ha recordado que trabajan con un colectivo de unas 60 personas. "Agradecemos el gesto generoso de Abel Antón y que haya optado por Ande Soria, esta cantidad nos va venir fenomenal", ha explicado.