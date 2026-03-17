La Valeránica incrementa su renta al frente de la Liga Provincial

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Liga Provincial Masculina de fútbol celebró el pasado fin de semana la vigésimo cuarta jornada de competición, una cita que ha servido para que el C.D. Valeránica incrementara su renta al frente de la tabla. En la competición femenina, el Sporting Uxama se coloca líder.

En la competición masculina el Valeránica se vuelve un poco más líder gracias a su triunfo por 4-1 ante el C.D. Castroviejo y el empate de su principal perseguidor, el C.D. Calasanz B, que empató a dos goles ante Tardelcuende en el José Andrés Diago. Tras estos resultados son siete los puntos que el equipo de Berlanga tiene ahora al frente de la clasificación.

Entretenida está igualmente la pelea por la segunda plaza toda vez que un punto separa a los filiales de Calasanz y San José. El filial de este último empató a un gol ante un Piqueras que, con dos partidos menos en su haber, no pudo lograr un triunfo con el que acercarse a esa tercera posición. En la zona media de la tabla hay un buen puñado de equipos, hasta seis, que están separados por tres puntos o menos.

Así está la clasificación de la Liga Provincial Masculina.

De cara a la vigésimo quinta jornada que se celebra este fin de semana, cabe señalar que el C.D. Valeránica tiene jornada de descanso. En esa zona alta, el Calasanz B visita al Castroviejo mientras que el San José B recibe al Visontium. La jornada se completa con los siguientes emparejamientos: Norma-Langa, Tardelcuende-Navaleno, Abejar-Covaleda, Arcos-Quintana y San Esteban-Piqueras.

Liga Provincial Femenina

En esta competición la principal novedad está en el cambio provisional de liderato toda vez que el Sporting Uxama aprovechó la jornada de descanso del C.D. Numancia y su triunfo ante el Almazán por 0-2 para colocarse al frente de la tabla. Las sportinguistas superan a las rojillas en dos puntos si bien éstas tienen un partido menos en su casillero. En el otro encuentro de la vigésima jornada el Norma superó por 4-3 al Calasanz. Para este fin de semana el Sporting Uxama visita al Calasanz mientras que el Numancia recibe al Norma.

Así está la clasificación de la competición femenina.