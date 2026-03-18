La Escudería Bnno Racing recupera el Rally de Tierra de Almajano después de 39 años

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Escudería soriano Bnno Racing recupera 39 años después un rally de tierra a disputar en Soria. Lo hace tras dos temporadas organizando un rallysprint que ahora da el salto al formato rally de tierra, con el objetivo de convertir la prueba en un referente tal y como lo fue en su día.

Era el 3 de abril de 1987 cuando Soria acogía por última vez una prueba puntuable del Campeonato de España de Rally de Tierra RACE. Aficionados llegados de toda España se daban cita en la provincia para disfrutar de aquella jornada sin imaginar que sería la última durante casi cuatro décadas. Una época que recuerdan con nostalgia los amantes de las pruebas de competición a motor y que se aspira a recuperar.

La nueva prueba, prevista para los días 28 y 29 de Marzo, se disputará íntegramente en el término municipal de Almajano, con cinco pasadas a los tramos y un total de 41 kilómetros cronometrados que pondrán a prueba a los pilotos participantes en un recorrido rápido y técnico por los caminos sorianos.

Cartel del Primer Rallye de Tierra de Almajano.ESCUDERÍA BNNO RACING

Los participantes se medirán en una jornada exigente donde cada décima contará, corriendo por caminos que combinan velocidad en los tramos rápidos con la precisión que exige el terreno soriano. Tal y como señala Carlos García, presidente de la Escudería Bnno Racing, organizar una prueba así es un sueño: “Para muchos de los aficionados sorianos que no pudimos vivir aquellos rallyes nacionales, poder organizar algo así es un sueño. Hemos escuchado muchas historias de aquellas pruebas y ahora, por fin, podemos vivirlas.”

“Soria tiene y ha tenido mucha presencia en el mundo del rally. Pilotos como Carlos Sainz empezaron corriendo el Rallye de Verano de Soria, y actualmente el campeón de rallye de tierra en la categoría de históricos es precisamente soriano", añade el presidente de Automoto Soria.

Devolver un rally de tierra a la provincia no es tarea fácil y supone una oportunidad excepcional para que los aficionados de la zona vuelvan a disfrutar del motor en su propia tierra, tal y como lo hicieron sus padres y abuelos en aquella primavera de 1987.

Los interesados sobre esta prueba, así como los pilotos interesados en participar en la misma, pueden obtener más información en el la web de la Escudería Bnno Racing: https://escuderiabnnoracing.es/inscripciones-rally-de-tierra-almajano/