Las júnior del CSB jugarán la segunda fase con el objetivo de colarse en la final a cuatro

Uno de los equipos de la cantera del CSB en un partido.Gregorio de la Iglesia Abad

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La cantera del Club Soria Baloncesto disputó el pasado fin de semana una nueva jornada de competición. El equipo júnior femenino venció con claridad a su rival y ya piensa en la segunda fase de competición, escenario en el que luchará por entrar en la final a cuatro. Por otra parte, el equipo cadete masculino cosechó su primera derrota de la temporada. Los resultados de la cantera fueron los siguientes:

1ª División Masculina:

CSB INF TRANSLER 54 - PERFUMERÍAs AVENIDA 47

Segunda victoria de la temporada de los sorianos en gran parte debida a una férrea defensa colapsando la zona y siendo agresivos en situaciones de 2x1. Los sorianos salieron muy fuertes tanto en defensa como en ataque lo que se reflejó en el marcador tanto en el primer como en el segundo cuarto.

La falta de costumbre y la escasa rotación por las bajas en el equipo, hacen que la fatiga y los nervios salgan a escena tomando malas decisiones ofensivas que llevaron a un notable desacierto que pudo poner en riesgo el partido para los locales. Finalmente gracias a la ventaja inicial en el marcador y una gran tarea defensiva, se llevaron una trabajada y merecida victoria.

2ª División Masculina:

JUVENTUD PRADOREY 63 - CSB INF. MAXICOLCHÓN 13

El partido comenzó bien para los sorianos con movimiento en ataque y varias defensas consecutivas de mérito. Tras dos malos parciales se vinieron abajo y la superioridad física impuesta por el equipo arandino fue imposible de contener los ataques locales lo que les permitió marcar una diferencia suficiente en el luminoso.

Imprecisiones en ataque por parte de los visitantes, con muchos jugadores parados y sin confianza para atacar el aro ante jugadores locales que tenían un físico muy bien trabajado. El resto del partido fue igual y los sorianos no consiguieron encontrarse en ningún momento.

CSB CAD. FORGASA 69 - MARISTAS B 55

Partido donde el equipo local supo imponer su ritmo y buen juego. Tras una mala salida en los dos primeros cuartos los locales se iban 6 abajo al descanso, una vez más por errores propios.

Una buena salida en el tercer cuarto hizo que empezara la remontada y se culminara, incluso ganando el average que era de 10 puntos.

Pueden ser de los dos mejores cuartos de la temporada de los sorianos, todos unidos en defensa y en ataque compartiendo el balón. Hoy se demuestra la gran evolución que están teniendo estos chicos desde septiembre. Buen trabajo en el día a día de los sorianos que se está demostrando en los resultados.

JUVENTUD ARQUIPLUS 74 - CSB CODESIAN 71

Primera derrota del equipo cadete soriano en tierras de Aranda contra el tercer clasificado en un partido durísimo con un público volcado y con un equipo local más acertado en los momentos difíciles.

Las importantes bajas del equipo de Soria y la imprecisión desde 4'60, 9 de 31, lastraron a un equipo que en todo momento peleó por la victoria y que no bajó los brazos.

A pesar de la derrota sigue en el buen camino para conseguir el objetivo de quedar primero en la fase regular.

CSB JUN. BLANCO CAJA RURAL de Soria 44 - CD BALONCESTO VENTA DE BAÑOS 95

Partido duro para los sorianos que empezaron con falta de ánimo y actitud lo que fue aprovechado por su rival para tomar distancia en el luminoso poniéndose ya en el primer cuarto a 38 puntos respecto al equipo visitante.

Pese a los esfuerzos del equipo reforzado por varios cadetes que se unieron al grupo para compensar las distintas bajas del equipo base, no fue suficiente para evitar un nuevo cierre de marcador pero al menos sí se consiguió retrasarlo notablemente.

Es un equipo que debe de saber reinventarse desde la base, demostrando que son capaces de competir con coraje y actitud individual de cada jugador para al menos conseguir competir como equipo y para no lastrar a los que sí demuestran que están en la cancha para ganar partidos.

JUVENTUD IMESA 67 - CSB JUN. NEGRO CAJA RURAL de Soria 58

Partido muy igualado en Aranda por parte de los sorianos ante el primer clasificado que sigue con cero derrotas en su casillero.

Una mala salida de partido por parte del equipo visitante hizo que poco a poco los arandinos fueran cogiendo pequeñas distancias en el marcador, principalmente gracias al rebote ofensivo y canastas en segundas oportunidades y obteniendo así una ventaja de 14 puntos al descanso.

Tras el paso por vestuarios una gran defensa colectiva del CSB hizo que poco a poco se fuese ajustando el marcador llegando a colocarse a una desventaja de 5 puntos para los visitantes, si bien el acierto de los locales en algún momento puntual y el cansancio acumulado impidió llegar a los instantes finales con mejores opciones lo que a la postre dió la victoria a los locales.

Minibasket Masculino Provincial:

JUVENTUD GSK ARANDA 50 - CSB MIN. NOVATION 68

Una primera parte muy igualada entre ambos equipos donde el CSB no consiguió imponer un ritmo alto de partido lastrados también por la falta de concentración del equipo.

Ya en la segunda parte, los sorianos aumentaron la intensidad de juego, metiendo mucha presión a su rival en todo el campo y desplegando una buena defensa, lo que les permitió poder correr, meter velocidad y anotar puntos fáciles.

En este tramo del partido, los sorianos pudieron sacar una ventaja de casi 30 puntos que se perdió en parte en los últimos momentos del partido por falta de concentración.

2ª División Femenina:

SAN PABLO B 22 - CSB INF. HOSPITAL LA TORRE 68

Nueva victoria de las sorianas en un partido que con una buena defensa y una gran toma de decisiones en ataque, permitió que el equipo visitante se fuera muy por encima en el luminoso al descanso.

A partir de ahí y gracias a esa ventaja en el marcador, las sorianas aprovecharon para probar nuevas tácticas de ataque y de defensa.

CSB INF. CYONA CONSTRUCCIONES 70 - JUVENTUD MERKAMUEBLE 33

Cuarta victoria consecutiva de las chicas sorianas en un partido más duro de lo que refleja el resultado final.

Las visitantes plantean una defensa zonal durante los 40 minutos de partido, que obliga a las locales a tirar de paciencia en estático y mover bola hasta tiros liberados que les cuesta meter.

A pesar de todo, el CSB se va al descanso con una renta de 14 puntos (33-19).

Tras la salida de vestuarios las sorianas consiguen romper el partido con un parcial de 16-0, realizando una presión más alta y un ataque estático más dinámico trabajando muy bien los cortes.

De ahí al final minutos para todas y buen trabajo desplegado en equipo.

CSB JUN MARTÍNEZ TRÍBEZ 87 - SPB CHOCOLATERÍA IBÁÑEZ 36

Último partido de la primera fase del junior femenino CSB Martinez y Tribez, las cuales consiguieron una nueva victoria frente a las burgalesas SPB Chocolatería Ibáñez con un contundente victoria cuyo marcador es 87-36 a favor.

Partido muy completo y colectivo de todo el equipo que marcó su ritmo de juego durante la mayor parte del partido. El primer cuarto fue un reflejo de las ganas y gran actitud del equipo donde se logró un cuarto a favor de 26-9, donde primó la defensa y transiciones rápidas para anotar fácil diversas canastas.

El segundo cuarto el equipo se relajó hasta el punto que se empató el cuarto 15-15, donde ellas sacaron carácter y las sorianas se dejaron llevar por su ritmo y juego, llegando al descanso con un 41-26.

Tras el descanso, el CSB Martínez y Tríbez, cambió nuevamente su actitud y jugó con su estilo de juego, marcando muchas jugadas y haciendo buenas transiciones, lo que decantó rápidamente el marcador con un tercer cuarto de 29-7 y un último cuarto de 17-5, cerrando el marcador por diferencia de 50 a falta de 4 minutos del final, con un marcador de 87-36.

Muy buen partido de las chicas sorianas que estuvieron metidas en el partido y donde las 12 jugadoras convocadas hicieron un gran partido, aunque hubo fallos en tiros de dos fáciles y un ínfimo porcentaje de triples pese a su buena selección de tiro.

El equipo junior ya espera con ganas la segunda fase donde disputará 3 nuevos partidos y buscará meterse en la Final Four de la categoría, con dos desplazamientos fuera y un partido en casa.

Minibasket Femenino Provincial:

CSB RED DE CALOR 57 - JUVENTUD GSK 7

Partido dominado de principio a fin por las sorianas.

Gran nivel de juego por parte del equipo local, donde comenzaron con un gran primer cuarto (26 a 0) que marcó el rumbo del partido y permitió a las locales controlar el juego con comodidad hasta el final.

El equipo mantuvo una defensa sólida aprovechando sus oportunidades en ataque y desplegando una buena defensa lo que les permitió cerrar este triunfo tan contundente.