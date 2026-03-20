Almazán y Numancia B, las dos caras de la Tercera Federación

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La jornada 27 en Tercera Federación se presenta propicia para que Almazán y Numancia B escalen puestos en la clasificación tras sus respectivos partidos ante Colegios Diocesanos y Arandina, dos rivales de la zona baja de la tabla y ante los que se apuesta por la victoria. Los dos conjuntos sorianos juegan el sábado cuando la competición empieza a afrontar sus dos últimos meses.

El Almazán quiere continuar con su momento dulce en su desplazamiento a Ávila ganando al Colegios Diocesanos, un equipo que necesita sumar para despejar su situación en la clasificación y dar un importante impulso a su objetivo de continuar en la categoría. Por delante noventa minutos en los que los adnamantinos saben que tendrán que seguir haciendo las cosas muy bien para lograr los tres puntos en el terreno de juego del Sancti Spiritu.

El Almazán de Pablo Ayuso se imponía el pasado fin de semana al colista Unionistas de Salamanca B y si es capaz de vencer en tierras abulenses se colocaría como una de las alternativas a la zona de play off de ascenso. La distancia con los puestos de cabeza es amplia, aunque los de la villa pelearán hasta el final de la Liga por estar lo más alto posible en la tabla.

La trayectoria de este Almazán va de menos a más y en estos dos últimos meses el reto es seguir creciendo para continuar con su modo persecución. Una victoria en Ávila haría superar la barrera de los 40 puntos en lo que sería una importante dosis de moral.

El Numancia B, por su parte, está obligado a ganar a la Arandina a partir de las 17.00 horas de este sábado para mantener sus esperanzas de salvación. Los puntos de la Ciudad Deportiva no se les pueden escapar a los de Fredy Vera ante un rival que se está mostrando especialmente irregular a lo largo de todo el ejercicio.