Otra batalla por el ascenso para Calasanz y San José

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Calasanz y San José libran este fin de semana otra batalla por el ascenso a Tercera Federación en una jornada 24 de Primera Regional que vuelve a ser más que interesante en la zona alta de la clasificación. Las primeras posiciones están en un pañuelo y puede pasar de todo a la hora de determinar el ascenso directo y las plazas de play off. Cebrereña y Villamuriel medirán a dos equipos que están completando una temporada sobresaliente.

El Calasanz quiere continuar en la cima de la tabla y para ello tendrá que vencer en un escenario complicado como es el campo de la Cebrereña. La cita será el domingo a partir de las 17.00 horas y los de Fran Valero necesitarán de un gran despliegue físico para superar al conjunto abulense. La Cebrereña se quiere instalar en la zona tranquila de la tabla en un curso demasiado irregular en cuanto a resultados. El juego directo marcará el desarrollo del choque en el municipal de El Mancho.

El San José abrirá la jornada recibiendo al Villamuriel en el campo San Juan de Carray a partir de las 16.30 horas. Será el segundo encuentro seguido de los de Carlos Carramiñana como local y ante los palentinos buscarán continuar con su gran trayectoria tras la victoria de hace siete días ante un rival directo como el Vista Alegre. El equipo colegial no renuncia a nada teniendo en cuenta que tiene un partido aplazado, el que jugará frente a la Cebrereña el Jueves Santo.

Por la zona baja de la clasificación el Golmayo Camaretas tiene una buena oportunidad para sumar puntos de la tranquilidad ganando en el terreno del juego del Capiscol, un enfrentamiento que tendrá lugar el sábado desde las 18.15 horas. Los balagueros no se pueden fiar ya que los arrastres pueden suponer que las plazas de descenso sean superiores a cuatro.

El Sporting Uxama, por su parte, recibe al complicado Turégano el domingo desde las 17.30 horas. Los de El Burgo de Osma prácticamente están descendidos y desde la penúltima plaza ya piensan en lo que será la próxima temporada en el fútbol provincial.