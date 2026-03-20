Heraldo-Diario de Soria

Baloncesto

Una década del Campus de Baloncesto y Aventura con Nacho Azofra

Organizado por Muévete y con la colaboración del Club Soria Baloncesto tendrá lugar del 26 al 31 de julio

Cartel del campus de baloncesto de este verano.

Cartel del campus de baloncesto de este verano.

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Vuelve el campus más esperado del verano. Un año más, y ya van 10, Muévete, con la colaboración del Club Soria Baloncesto, presenta el campus «Baloncesto y Aventura con Nacho Azofra», una cita que tendrá lugar del 26 al 31 de julio para los nacidos entre los años 2009 y 2018.

Prepárate para vivir una experiencia única donde el baloncesto y la diversión van de la mano: entrenamientos diarios con que fuera jugador profesional Nacho Azofra y entrenadores del club. Campeonatos y torneos especiales (All Star). Piscina. Paddle surf y piragüismo. Orientación y senderismo. Gymkhanas y muchas sorpresas más.

Un campus pensado para disfrutar, aprender y hacer nuevos amigos… ¡y sobre todo pasarlo MUY bien! . Plazas limitadas. ¡No te quedes fuera! Toda la info: https://clubsoriabaloncesto.es/xcampus/ 

Dudas y más información: Inés Morales (658 816 792) y en la dirección campusbasketaventurasoria@gmail.com.

Inscripciones: Participantes en años anteriores, a partir del 23 de marzo a las 0:00h. Nuevos participantes, a partir del 25 de marzo.

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