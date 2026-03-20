Una década del Campus de Baloncesto y Aventura con Nacho Azofra

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Vuelve el campus más esperado del verano. Un año más, y ya van 10, Muévete, con la colaboración del Club Soria Baloncesto, presenta el campus «Baloncesto y Aventura con Nacho Azofra», una cita que tendrá lugar del 26 al 31 de julio para los nacidos entre los años 2009 y 2018.

Prepárate para vivir una experiencia única donde el baloncesto y la diversión van de la mano: entrenamientos diarios con que fuera jugador profesional Nacho Azofra y entrenadores del club. Campeonatos y torneos especiales (All Star). Piscina. Paddle surf y piragüismo. Orientación y senderismo. Gymkhanas y muchas sorpresas más.

Un campus pensado para disfrutar, aprender y hacer nuevos amigos… ¡y sobre todo pasarlo MUY bien! . Plazas limitadas. ¡No te quedes fuera! Toda la info: https://clubsoriabaloncesto.es/xcampus/

Dudas y más información: Inés Morales (658 816 792) y en la dirección campusbasketaventurasoria@gmail.com.

Inscripciones: Participantes en años anteriores, a partir del 23 de marzo a las 0:00h. Nuevos participantes, a partir del 25 de marzo.