Jaime Izquierdo y el Deporama Triatlón Soriano se proclaman campeones de Castilla y León en Navaleno

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La deportista Estefanía Sanz (Saltoki Trikideak) (1.51:23) y Mikel Múgica Bikuña (Peñota Dental Triatlón) (1.30:54) se impusieron en el Duatlón estándar de la localidad soriana de Navaleno, en mujeres y hombres, respectivamente. La competición gozó de una jornada propicia en cuanto a sol y temperatura, sin apenas viento, para que los triatletas protagonizaran una prueba rápida y trepidante, como así fue.Además, se disputaron pruebas de menores y se pusieron en juego tres campeonatos autonómicos.

En la distancia estándar, la propia Estefanía Sanz fue la mejor triatleta de Castilla y León, mientras que, en hombres, el título absoluto fue para el corredor local Jaime Izquierdo (Deporama Triatlón Soriano) (1.31:44). En categoría cadete oro para Luna Sanz (Triatlón Cuéllar) y Breogán Prego (Deporama Triatlón Soriano). En infantil, victoria para Elena Gómez (Triatlón Lacerta) y Marco Santa Cruz (Triatlón Laguna de Duero).

La prueba comenzó con el pelotón abordando los primeros 10 kilómetros de carrera a pie, en cuatro vueltas muy exigentes por el casco urbano de Navaleno. El soriano Jaime Izquierdo se encargó de hacer una selección con un ritmo vertiginoso, al que respondieron Múgica, Hugo Ramos (Deporama) y Javier Jiménez (Saltoki). Al llegar a la primera transición, Izquierdo cazaba un par de segundos respecto a Múgica y Jiménez, mientras que Ramos quedaba a medio minuto.

Llegaba el segundo sector, de 37 kilómetros de longitud en bicicleta, sin posibilidad de ir a rueda, con dos vueltas y un largo tramo de enlace. Izquierdo y Múgica, rivales habituales en lides similares, sabían que el parcial podía ser definitivo a la hora de encarrilar la victoria. Y así fue, ambos protagonizaron un emocionante duelo, en el que Múgica salió por delante con algo menos de un minuto de renta con respecto a Izquierdo. Por detrás, Javi Jiménez y Diego Ruiz (Deporama), se quedaban sin opciones de pelea por el triunfo.

Ya en los últimos dos giros, Múgica fue administrando la renta con respecto a Izquierdo, quien no pudo recortar la ventaja de su rival, llegando a unos 50 segundos. Así, el primero se llevaría la victoria de la prueba, seguido por Izquierdo y Jiménez, mientras que el soriano se apuntaba el campeonato regional por delante de Mario Lozano (Escuela de Triatlón Salmantina) y de Abraham Tapias (Triatlón IMD Segovia).

En féminas, la pugna en el primer segmento también fue cosa de dos, con la arandina Estefanía Sanz y la burgalesa Laura Fernández (Tragaleguas de Burgos) marchándose en solitario. No obstante, Sanz no tardó en dejar atrás a su rival, empezando a abrir brecha, hasta llegar a la primera transición con 40 segundos de ventaja. Paula Rodríguez (Triatlón Palencia) también aguantaba el tipo, cediendo tan solo cinco segundos ante Fernández.

Del mismo modo que en la prueba masculina, el segmento ciclista iba a marcar diferencias, y en este escenario Sanz demostró ser superior, con más de un minuto y medio de renta sobre el segundo mejor parcial ciclista, el de Clara Pastor (Deporama). Por detrás, Rodríguez minimizaba pérdidas superando a Laura Fernández.

Ya en el último segmento a pie, Estefanía Sanz logró levantar la cinta de campeona autonómica con algo más de dos minutos y medio de ventaja respecto a Clara Pastor, que sería subcampeona. La tercera plaza del podio tanto general de la prueba como autonómico acabaría siendo para Paula Rodríguez.

Por equipos masculinos, el vencedor sería el Deporama Triatlón Soriano, acumulando puntos de cara a la Liga Autonómica de Clubes.

El podio del campeonato regional infantil femenino lo compondrían, de Elena Gómez, Martina Vázquez (Triatlón Pisuerga-Tripi) e Irene González (Triatlón Cuéllar). En chicos, acompañaron a Santa Cruz en el podio Yon Sánchez (Escuela de Triatlón Salmantina) y Saúl Fernández (Triatlón Laguna de Duero).

En el caso del autonómico cadete, el podio femenino lo compusieron Luna Sanz y Tania Gómez (Triatlón Cuéllar), y en chicos Brográn Prego y Gonzalo Arribas (Triatlón Lacerta)