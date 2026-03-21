El Golmayo Camaretas vence en Burgos con un gol tempranero de Alcalde (0-1)

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Capiscol CF: Jorge, Gutiérrez, De la Iglesia, Beato, Lastra, Medel, Barriocanal (Miguel, 51´), Virtus (Andrade, 71´), Hojas (Anton, 51´), Narganes (Seck, 51´), Adrián (Pablo, 26´).

CD Golmayo-Camaretas: Millán, Aguilar, Alcalde (Diaby, 75´), Jairo (Kevin, 68´), Najib, Pablo Garcia, Ivars, Rodrigo, Jonny, Morales, Shibata (Bailo, 26´).

Gol: 0-1 (2´) Alcalde.

Árbitro: Iván Cobas (Colegio castellanoleonés). Tarjetas amarillas a Virtus, Beato, Medel, Pablo / Rodrigo, Najib, Morales, Jairo, Alcalde, Pablo Garcia. Tarjeta roja a Lastra (58´).

Campo: C.M. José Manuel Sedano.

El Golmayo-Camaretas gana por la mínima al Capiscol en un duelo clave para la salvación. El conjunto soriano se lleva tres puntos de oro con un escueto y tempranero 0-1. El gol de la victoria lo anotó Alcalde en el minuto dos de partido, una renta que supieron defender y rentabilizar en un gran triunfo a domicilio. Con esta victoria, el equipo soriano deja prácticamente certificada su permanencia en la categoría y, en el otro bando, el Capiscol agrava su crisis y se coloca tercero por la cola, lejos de la salvación.

El Golmayo salió con todo al partido y la cosa no pudo empezar mejor para los visitantes, que consiguieron anotar en el minuto dos con un tanto de Alcalde tras una acción bien ejecutada. El gol sentó como un jarro de agua fría al Capiscol, que se vio por detrás durante todo el encuentro. Aun así, el conjunto local intentó reaccionar y, en tramos del partido, tuvo el control del balón, buscando generar ocasiones ante una defensa bien organizada del Golmayo-Camaretas. Sin embargo, los sorianos se mostraron sólidos atrás, concediendo muy pocos espacios y neutralizando los intentos ofensivos del rival.

En la segunda mitad, el Capiscol fue aumentando su presencia en campo contrario, pero le faltó acierto en los metros finales para igualar el marcador. El Golmayo supo gestionar la ventaja, manteniendo el orden y haciendo el partido más lento. En el tramo final, los locales apretaron en busca del empate, pero se encontraron con un equipo visitante muy firme, que defendió con solvencia hasta el pitido final para asegurar una victoria de gran valor.