Álvaro García Lafuente se impone en el Torneo de Ajedrez de Ólvega

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Éxito de participación en el Torneo de Ajedrez Ólvega 2026. Un total de 48 jugadores disputaron la competición, siendo especialmente relevante la cuota de olvegueños, así como la de niñas, que disfrutaron de la mañana ajedrecística en el Centro Social de la localidad. Álvaro García Lafuente fue el vencedor.

Tras las seis rondas disputadas, a un ritmo de 12 minutos más 3 segundos por movimiento, se impuso el soriano Álvaro García Lafuente, empatado a 5,5 puntos con el local Juan Alfonso Gil Barragán, pero con mejor desempate. A medio punto quedó el jugador afincado en Golmayo Jordi Camil Guizada Maldonado.

En la parte local, los trofeos a mejor jugador local y a mejor jugador local sub-14 recayeron, respectivamente, en Martín Lobato Gil y en Oskar Lecumberri Marqués.

En la parte infantil, origen de este ya veterano Torneo, los premiados en la categoría sub-14 fueron Mateo Barca Borobio, Lucas Fernández Cabezón e Iker Jiménez Alves. El trío sub-12 estuvo compuesto por Mateo Gil Barragán, Izan Alcántara Colmenero y Alonso García Bartolomé. La categoría sub-10 fue encabezada por David Pressedo Esteban, a quien siguieron Miguel Gómez Castejón y Samuil Nenov Velikov. Finalmente, Sergio Tovío Herrero revalidó su condición de mejor sub-8, siendo segundo y tercero de esta categoría, respectivamente, Sofía Lecumberri Marqués y Lorel Tirado Martín.

Participantes en el torneo olvegueño.HDS

El Torneo de Ajedrez Ólvega 2026 fue organizado por el Club Deportivo de Ajedrez Círculo Amistad Numancia y contó con el patrocinio del Ayuntamiento de Ólvega y de la Diputación Provincial de Soria, que ofrecieron 12 trofeos para distribuir entre los tres mejores jugadores de las cuatro categorías infantiles establecidas, un trofeo adicional para el mejor olvegueño menor de 14 años, otro más para el mejor jugador local y tres para los componentes del podio de la categoría general. Entre estos tres jugadores, se repartieron 100 euros en metálico.

Todos los premios fueron entregados por la alcaldesa, Elia Jiménez Hernández, quien agradeció la participación de todos los ajedrecistas y les animó a volver en la próxima edición del torneo.

Desarrollo de la competición celebrada este sábado.HDS

El Torneo de ajedrez “Ólvega” 2026, en su subtorneo infantil, forma parte del XII Circuito infantil de ajedrez “Alfoz de Soria”, que celebrará su última competición en el mes de mayo en Soria.