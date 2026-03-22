El Club Soriano de Tenis de Mesa pierde ante Valladolid en el decisivo partido de dobles

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Club Soriano de Tenis de Mesa protagonizó un intenso y emocionante encuentro en el que, pese al esfuerzo colectivo, terminó cediendo en el decisivo partido de dobles.

El duelo comenzó de la mejor manera para los sorianos, con Jorge La Orden imponiéndose en el primer punto y adelantando a su equipo. Sin embargo, el conjunto vallisoletano reaccionó con fuerza y se adjudicó los tres siguientes encuentros, complicando el marcador para los locales.

Lejos de venirse abajo, los sorianos mostraron carácter competitivo. Lucas volvió a saltar a la mesa y logró una victoria, ajustando el marcador a un 2-3 que mantenía vivas todas las opciones.

A continuación, Eduardo Martínez se midió al joven Adrián Gómez, recientemente seleccionado por Fran Berzosa para representar a Castilla y León en el próximo Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, que se celebrará en Andalucía a comienzos de abril. El partido fue vibrante y muy igualado, decidido en un quinto set donde Eduardo desplegó un juego rapidísimo y de gran control para sumar un punto clave.

Con el empate en el global, todo quedó en manos del encuentro de dobles. La pareja formada por Jorge y Eduardo luchó cada punto, pero finalmente cayó por 3-0 ante el sólido dúo pucelano, que terminó decantando la contienda.

A la fase regular le restan ahora cuatro encuentros decisivos, en los que el Club Soriano deberá dar su máximo para finalizar entre los cuatro primeros clasificados y asegurar su presencia en la fase de ascenso, objetivo marcado por la entidad para esta temporada.