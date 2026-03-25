Raúl Perales García, un brazista consolidado

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Durante el pasado Campeonato de España Absoluto-Junior de Invierno, el nadador soriano Raúl Perales García viajaba hasta Sabadell para competir con los mejores nadadores del país en el clasificatorio para el Europeo de Verano.

El soriano nadaría los 50 y 100 braza pruebas en las que obtendría las mínimas en el último Campeonato de Castilla y León y que en tan solo dos semanas, bajaría sus registros una vez más hasta en medio segundo para así poder ser uno de los mejores nadadores del país.

Brazista consolidado tanto en Soria como en Castilla y León y que poco a poco se va haciendo un hueco a nivel nacional, sin duda deportista a tener en cuenta para futuras citas en las piscinas. Nadador joven que sigue trabajando para seguir mejorando y de esta forma dejar a Soria en el mejor lugar posible.

A espera de la consolidación de cuatro récords de España, próximamente tendremos nuevas noticias por parte de nuestros nadadores del CD Acuático Soriano.