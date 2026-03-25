La cantera del judo soriano conquista el Polideportivo de Las Camaretas

El Provincia del Judo se celebró en el polideportivo de Las Camaretas.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El pasado domingo la Delegación Soriana de Judo organizó un año más el C.R.E. Campeonato Provincial de Judo 2026, en el Pabellón Polideportivo de Las Camaretas en Golmayo.

Desde la 10.00 horas, con un total de 132 participantes pertenecientes a Judo Club San José, Judo Club Kodokan, Judo Club Golmayo Camaretas y CD Crossfit Soria se celebró el Provincial para las categorías Infantil (Sub-15), Alevín (Sub-13), Benjamín (Sub-11) y Pre-Benjamín (Sub-9 y Sub-8), con edades comprendidas entre los 4 y los 14 años.

Todos ellos demostraron un buen nivel, pero sobre todo para muchos la emoción de pisar por primera vez un tatami de competición.

Comenzaron las categorías Sub-15, Sub-13 y Sub-11, para continuar a las 12:30 los Sub-9 y Sub-8.

Desde la Delegación Soriana de Judo se quiere agradecer las facilidades y disposición del Ayuntamiento de Golmayo para poder realizar el Campeonato Provincial de judo 2026.