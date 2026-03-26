Tecnificación en Semana Santa para más de 250 atletas de Castilla y León

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Coincidiendo con las jornadas de las vacaciones para escolares, la Federación de Atletismo de Castilla y León pone en marcha una serie de actividades en las instalaciones de Río Esgueva, dentro del Programa Autonómico de Tecnificación Deportiva. Marcha, lanzamientos, combinadas, saltos, vallas y velocidad serán las disciplinas que reunirán en los próximos días a un importante número de atletas de Castilla y León, más de 250 de todos los clubes de la Comunidad.

La actividad arranca este viernes, 27 de marzo, con las combinadas, tanto masculina como femenina. Las mujeres tendrán una primera toma de contacto con la jabalina y el peso, a cargo del técnico Iván Redondo, mientras que los hombres trabajarán el disco y la jabalina, con el entrenador Alejandro Vielva. Eso será el viernes a partir de las 11:45 horas, con la presencia de un total de 28 atletas.

El sábado será el turno del lanzamiento de disco, con un total de 11 atletas y con Alejandro Vielva como entrenador. También la especialidad de marcha entrará en escena, con 10 marchadores dirigidos en las sesiones por Pedro Movillo.

Ya para el lunes, martes y miércoles será el grueso de la actividad. El primer día se estrenará la velocidad corta, con Albert Menéndez como responsable, y con 12 atletas de la categoría sub-20. La velocidad larga estará dirigida por Ramiro Morán, con un total de 23 atletas de las categorías sub-16, sub-18 y sub-20. También será el turno de las vallas cortas, con 18 representantes de la Comunidad, de categoría sub-16, bajo las órdenes de Jesús González.

Además, el lunes 30 de marzo habrá trabajo para el grupo de longitud, con 10 atletas para la supervisión de Santi Moreno, el peso con otros nueve representantes y la dirección del que fuera olímpico, Manolo Martínez, y 13 lanzadores de jabalina, con Ramón Carballo como máximo responsable.

Para el martes repetirá la velocidad corta, para 10 atletas de categoría sub-16 y con Albert Menéndez, mientras que en las vallas cortas serán 20, de categoría sub-18 y sub-20, los que tendrán la oportunidad de trabajar con Raúl Sáez y el entrenador del internacional Asier Martínez, el francés François Beoringyan.

En la pértiga, 13 atletas de las tres categorías podrán entrenar bajo las órdenes de Javi Navas, y en la altura otros 18 lo harán con la dirección de Santi Moreno. Además, tendremos la modalidad de martillo, con Mariví Álvarez como responsable y con 11 atletas de clubes de Castilla y León.

Por último, la actividad del Programa Autonómico de Tecnificación Deportiva se completará el miércoles 1 de abril, con otros cinco grupos de trabajo. En la velocidad corta, 11 atletas sub-18 entrenarán con Albert Menéndez; en las vallas largas, 13 atletas de las tres categorías se pondrán a las órdenes de Karina Novoa. En triple salto, Santi Moreno tendrá a su cargo a 8 representantes, mientras que en combinadas habrá un total de 26 atletas, para vallas en el caso de las mujeres y la pértiga en el caso de los hombres. Paula Carranza se encargará de las vallas, Eduardo Bendito de la altura y Javi Navas de la pértiga.

Álvaro Vela, Ana Pérez y Juan Antonio González serán los responsables designados por la Federación para estas cinco jornadas intensas de actividad, para más de 250 atletas de toda Castilla y León, en el CEAR de Río Esgueva.