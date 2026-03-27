Un curso de gestión del ciervo en el Urbión, novedad en el programa de la Escuela de Caza

Un grupo de personas durante un Curso en la Escuela Española de Caza de Castillejo de Robledo.RFEC

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Escuela Española de Caza, que tiene una sede en Castillejo de Robledo, ya tiene disponible su calendario provisional de actividades formativas para 2026, una programación que refuerza su compromiso con la formación, la profesionalización y la divulgación del conocimiento cinegético.

A través de esta nueva oferta, la Real Federación Española de Caza continúa apostando por una enseñanza de calidad, adaptada a las necesidades actuales del sector y orientada tanto a cazadores como a gestores, técnicos y aficionados al medio natural.

Como principal novedad, el calendario incorpora el Curso de Gestión del Ciervo, que se celebrará previsiblemente entre los meses de mayo y junio en la Reserva de Urbión, promovido por la Junta de Castilla y León. Esta formación nace con el objetivo de profundizar en la gestión sostenible de una de las especies clave de nuestros ecosistemas, abordando aspectos técnicos, biológicos y prácticos sobre el terreno, de la mano de los mayores expertos en la especie.

Cartel de uno de los curos que se llevará a cabo.RFECAZA

La actividad formativa de la Escuela ya ha comenzado con gran acogida este 2026. Prueba de ello ha sido el éxito del curso de seguridad y organización de ganchos, batidas y monterías, que ha abierto el calendario formativo del año, de la mano de la Junta de Castilla y León, consolidando la importancia de la seguridad como uno de los pilares fundamentales de la actividad cinegética.

En paralelo, ya se está desarrollando el curso más demandado de la Escuela, el Curso Instructor-Adiestrador de Perros de Caza, considerado el programa estrella por su alto nivel técnico y la gran acogida que registra edición tras edición.

En las próximas semanas, la formación continuará con el Seminario de Iniciación al Adiestramiento del Perro de Caza, que se celebrará los días 25 y 26 de abril en Castillejo de Robledo (Soria), una de las sedes habituales de la Escuela y referente en la formación práctica en el medio natural.

CONVOCATORIA CURSO

Asimismo, y tras el éxito cosechado en su anterior edición, los días 30 y 31 de mayo regresará el Seminario de Adiestramiento del Perro de Sangre, una cita ya consolidada que contará con la enseñanza del reconocido experto Emilio López Aguilar, referente en esta disciplina.

CONVOCATORIA CURSO

El calendario incluye una amplia variedad de cursos y seminarios especializados, con especial protagonismo del adiestramiento canino aplicado a la caza, así como contenidos relacionados con la gestión cinegética, la seguridad y la conservación.

Cartel del seminario de adiestramiento de perros de sangre.RFECAZA

Este nuevo programa responde a la voluntad de la Escuela Española de Caza de seguir ofreciendo una formación rigurosa, accesible y conectada con la realidad del campo, contribuyendo a la mejora continua del sector cinegético.

Además, la programación se irá completando y actualizando a lo largo del año con nuevas propuestas formativas, adaptándose a la demanda del sector. Los interesados pueden consultar el calendario provisional y ampliar información sobre cada curso a través de los canales oficiales de la Real Federación Española de Caza y en escuela@fecaza.com