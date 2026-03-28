El C.D. 27 Grados compite en el Nacional Infantil y Cadete que se celebra en Bétera

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Siete clubes de Castilla y León se medirán en el VII Campeonato de España Infantil y Cadete de Primavera de Salvamento y Socorrismo, #SySBétera26, que se celebra entre hoy y mañana en la Piscina Municipal Cubierta de Bétera, en Valencia. Entre esos clubes se encuentra el C.D. 27 Grados de Soria que acude a la cita con 4 cuatro competidoras.

Las cuatro socorristas del club soriano y las pruebas en las que participan son las siguientes:

• Malena Martín : 200 Obstáculos , 50 arrastre y televos

• Ana Almería: Relevos

• Estefanía Tutor: Relevos

• Celia Munera: Relevos

En total 45 socorristas de Castilla y León se medirán con un total de 293 deportistas de 36 clubes y diez Comunidades Autónomas, según publicó la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Los clubes que representarán a Castilla y León pertenecen a cinco provincias: C.A. Teleno Salvamento, C.D. SOS La Bañeza (León), C.D. Oca S.O.S. (Palencia), C.D. 27 Grados (Soria), C.D. Unión Esgueva SOSVA y C. Multideporte Valladolid (Valladolid) y C. Salvamento y Socorrismo Benavente (Zamora).

Por provincias, León y Valladolid son los territorios que más socorristas aportan a la competición, con 13 deportistas en cada caso, seguida de Zamora (8), Palencia (7) y las cuatro socorristas del C.D. 27 Grados.