Heraldo-Diario de Soria

Salvamento y Socorrismo

El C.D. 27 Grados compite en el Nacional Infantil y Cadete que se celebra en Bétera

Malena Martín, Ana Almería, Estefanía Tutor y Celia Munera son las cuatro representantes del club soriano en la cita

Las cuatro nadadoras del C.D. 27 Grados que compiten en Valencia.

Las cuatro nadadoras del C.D. 27 Grados que compiten en Valencia.@clubdeportivo27grados

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Siete clubes de Castilla y León se medirán en el VII Campeonato de España Infantil y Cadete de Primavera de Salvamento y Socorrismo, #SySBétera26, que se celebra entre hoy y mañana en la Piscina Municipal Cubierta de Bétera, en Valencia. Entre esos clubes se encuentra el C.D. 27 Grados de Soria que acude a la cita con 4 cuatro competidoras. 

Las cuatro socorristas del club soriano y las pruebas en las que participan son las siguientes:

• Malena Martín : 200 Obstáculos , 50 arrastre y televos

• Ana Almería: Relevos

• Estefanía Tutor: Relevos

• Celia Munera: Relevos

En total 45 socorristas de Castilla y León  se medirán con un total de 293 deportistas de 36 clubes y diez Comunidades Autónomas, según publicó la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Los clubes que representarán a Castilla y León pertenecen a cinco provincias: C.A. Teleno Salvamento, C.D. SOS La Bañeza (León), C.D. Oca S.O.S. (Palencia), C.D. 27 Grados (Soria), C.D. Unión Esgueva SOSVA y C. Multideporte Valladolid (Valladolid) y C. Salvamento y Socorrismo Benavente (Zamora).

Por provincias, León y Valladolid son los territorios que más socorristas aportan a la competición, con 13 deportistas en cada caso, seguida de Zamora (8), Palencia (7) y las cuatro socorristas del C.D. 27 Grados.

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