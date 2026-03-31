El Club Toyota TT España se concentra en Covaleda los próximos 24,25 y 26 de mayo

Vehículos Toyota 4x4 durante la concentración que el año pasado tuvo lugar en la provincia de Albacete.CLUB ToyotaTTEspaña

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Covaleda y el resto de la comarca de Pinares acogerá los próximos 24,25 y 26 de mayo el II encuentro organizado por el Club Toyota TT España que congregará en la localidad a aficionados con vehículos 4x4 de la marca japonesa. La organización espera que unos 100 vehículos y el doble de personas se den cita en la zona ese fin de semana.

Cartel del II Encuentro del Club Toyota TTEspaña que se llevará a cabo en Covaleda.HDS

El año pasado esta concentración tuvo lugar en la provincia de Albacete y reunió a unos 70 vehículos 4x4. "Somo un club joven, este año hemos estado viendo la zona, conociendo senderos y es una zona increíble. Tenemos la intención de superar los 100 coches en esta edición y habrá coches de la década de los 90 a otros más modernos", relatan desde el Club Toyota TTEspaña quienes citan, por ejemplo, a la pick up (Hilux) o el Land Cruiser.

La participación en esta cita está abierta a todos los aficionados si bien se deben cumplir las condiciones de tener un coche de la marca Toyota y que sea 4x4. Las inscripciones para participar en la misma estarán en próximas fechas abiertas en la página web del club y, para participar, es necesario formalizar una preinscripción que implica ser socio del dicho club y así estar cubierto por un seguro de responsabilidad civil.

Desde el Club Toyota TT España se ha reservado el Refugio de Pescadores e igualmente se les ha cedido un terreno municipal para hacer un circuito off road. Durante el fin de semana se llevará a cabo una exhibición de corte de madera.