Adriana Verde logra la medalla de plata en el Regional de ring de kickboxing

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El polideportivo Carlos Sastre de Ávila fue el escenario del Campeonato de Castilla y León de ring de kickboxing. La soriana Adriana Verde ha debutado en ring participando en la modalidad Low Kick, consiguiendo una medalla de plata.

Adriana Verde no pudo superar en la final a la deportista de Ponferrada Itziar Martínez, actual campeona de España de Muay Thai y especialista en Ring en Modalidad K1. Un combate duro, con poca diferencia de puntos, que se ha decidido, por la mayor experiencia de la rival en este campo.

Por su parte, la deportista Sara Lamata, que también iba a debutar en ring, ha sufrido baja tras lesionarse el sábado pasado en una concentración de la selección española organizada por la FEKM.

Tanto los entrenadores como las deportistas valoran la experiencia como positiva, de cara a seguir trabajando y mejorando para el campeonato de Castilla y León de kickboxing en Tatami que se celebrará en Segovia el próximo mes de mayo.