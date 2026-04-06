El Grupo Herce organiza viaje a Teruel para arropar al equipo en el inicio del play off

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

"¡Nos jugamos los play off y no puedes faltar! La marea celeste se pone en marcha para apoyar al equipo en el primer asalto de la serie". Este es el mensaje que lanzaba el Grupo Herce Soria de cara al arranque del play off por el título el próximo sábado a partir de las 18.30 horas en Los Planos de Teruel. Y es que el club ha organizado un viaje a la capital turolense para respaldar al equipo en el primer encuentro de los cuartos del final.

El precio del viaje es de 40 euros y la salida con destino a Teruel será desde el Pabellón de Los Pajaritos a las 11.45 horas. El viaje incluye autobús de ida y vuelta, entrada al partido y cena. Respecto a la comida se realizará en el bus durante el trayecto. "Puedes traer la tuya o puedes añadir la comida al precio de tu reserva por solo 10 euros más", según informa el club. Las plazas se podrán reservar en el teléfono 652 810 747.