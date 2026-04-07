La Liga de Invierno del Club de Golf Soria llega a su fin con la participación de 9 equipos y 80 jugadores

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Un total de 9 equipos y 80 jugadores entre damas y caballeros se han dado cita en la Liga de Invierno del Club de Golf Soria, que ha llegado a su conclusión.

El torneo se ha disputado a nueve jornadas, tres de partidos individuales a 18 hoyos y dos de partidos de dobles a 9 hoyos, mientras que la final ha constado de 21 partidos individuales en total. El equipo ganador ha sido Esvuelcos, capitaneado por José Luis Pascual Oliva.