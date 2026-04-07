El Desafío UVA se celebra el próximo día 18 en Valonsadero

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El Desafío UVA que organiza el Campus Duques de Soria de la Universidad de Valladolid regresará el sábado 18 de abril de Monte Valonsadero a partir de las 10.30 horas en una edición que presenta como novedad una prueba específica para jóvenes entre los 6 y los 13 años en una prueba para familias.

El Desafío UVA es una prueba de fondo, carrera de siete kilómetros en la que se puede participar de forma individual o por equipos en la que el recorrido está determinado por las pruebas que los participantes deben superar a lo largo del trayecto. La carrera arrancará ese día 18 a las 10.30 horas y la salida se dará en grupo de cinco o diez participantes cada dos minutos.

Los interesados en participar pueden formar la inscripción aquí. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta las 23.55 horas del próximo 15 de abril no admitiéndose inscripciones fuera de plazo o le mismo día de la actividad. El coste de la inscripción por persona será de 5 euros y el pago se hará efectivo en el momento de recoger el dorsal. En este sentido, hay que señalar que la prueba está limitada a 150 dorsales y que los mismos se podrán recoger, según informa la UVA, del 14 al 16 de abril de 10.00 a 14.00 horas y el viernes 17 de abril de 10.00 a 13.30 horas en la conserjería UAT del Campus Universitario Duques de Soria. En el momento de la inscripción se podrá solicitar el desplazamiento en autobús puesto al servicio de los participantes por la organización para trasladarse al lugar de la prueba.

En el caso de los menores, cabe señalar que para su participación será necesario rellenar un documento informado del padre o tutor. Las personas entre 14 y 17 años tendrán su propio dorsal pero deben inscribirse en un equipo que, al menos, tenga dos mayores de edad responsables de ellos. Los niños entre 6 y 14 años podrán realizar el Desafío UVA siempre que estén acompañados en todo momento por un responsable durante el desarrollo de la prueba.

Para participar en el Desafío UVA será necesario llevar algún tipo de identificación individual (DNI o permiso de conducir), el igualmente llevar un material mínimo obligatorio. Dicho material mínimo obligatorio (mochila con bebida isotónica o agua, silbato, un teléfono móvil con batería cargada y prenda de abrigo o chubasquero o manta térmica) podrá ser solicitado por los organizadores en cualquier momento de la prueba pudiendo descalificar a los equipos que no lo tengan.

Como en toda prueba deportiva, la entrega de premios tendrá lugar a la finalización de la misma.