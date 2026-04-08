Fútbol Femenino
El San José organiza unas jornadas de captación para sus equipos femeninos
El club soriano organiza en el antiguo campo de Los Pajaritos unas sesiones de entrenamiento dentro de su Escuela de Primavera dirigida a menores de 14 años
El C.D. San José organiza del 21 de abril al 28 de mayo la Escuela de Primavera de fútbol femenino, una serie de entrenamientos cuyo objetivo es animar a las jóvenes a practicar fútbol y al mismo tiempo captar futbolistas.
Las sesiones de entrenamiento, gratuitas, están dirigidas a jóvenes nacidas entre 2013 y 2021, menores de 14 años. Dichos entrenamientos se llevarán a cabo en el antiguo campo de Los Pajaritos los martes y jueves de 18 a 19.00 horas tal y como informa el club soriano. Para más información pueden ponerse en contacto con el club en el teléfono que aparece en el cartel.