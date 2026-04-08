El San José organiza unas jornadas de captación para sus equipos femeninos

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El C.D. San José organiza del 21 de abril al 28 de mayo la Escuela de Primavera de fútbol femenino, una serie de entrenamientos cuyo objetivo es animar a las jóvenes a practicar fútbol y al mismo tiempo captar futbolistas.

Las sesiones de entrenamiento, gratuitas, están dirigidas a jóvenes nacidas entre 2013 y 2021, menores de 14 años. Dichos entrenamientos se llevarán a cabo en el antiguo campo de Los Pajaritos los martes y jueves de 18 a 19.00 horas tal y como informa el club soriano. Para más información pueden ponerse en contacto con el club en el teléfono que aparece en el cartel.