Nueva pugna por el ascenso de Tercera de Calasanz y San José

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

C.D. Calasanz y C.D. San José, separados por tres puntos en la clasificación, mantienen este sábado un nuevo pulso por el ascenso directo a Tercera División. Los primeros defienden el liderato en su visita a Venta de Baños mientras que los segundos juegan en casa recibiendo al C.D. Belorado.

Cuando quedan cinco jornadas para que termine la fase regular en el Grupo A de la Regional de Castilla y León, el grupo que dirige Fran Valero suma 58 puntos que le permiten mantenerse al frente de la tabla. El Calasanz juega este sábado, desde las 17.00 horas, en el Municipal Amador Alonso ante un Venta de Baños que está en la zona baja de la tabla y que acumula diez encuentros sin ganar. El conjunto colegial, que goleó por 5-1 en el José Andrés Diago, busca tres puntos que les permita, a la espera de lo que haga el San José, mantener al menos esa renta de tres puntos que tiene ahora sobre su más inmediato perseguidor.

Y por esta razón el San José está igualmente al acecho de ese primer puesto, esperando un posible fallo del Calasanz. El equipo de Carlos Carramiñana busca en Garray la que sería su décima victoria consecutiva. Para ello, a partir de las 16.00 horas, intentará superar al C.D. Belorado. El equipo burgalés, que viene de empatar en casa a tres goles ante el Internacional Vista Alegre, es décimo en la clasificación y aún necesita sumar tras acumular dos victorias y tres empates en sus últimos cinco partidos por lo que llega a Garray en un buen momento. En el compromiso de ida los burgaleses ya se impusieron 2-0 a un conjunto soriano que, con 55 puntos en el casillero, les recibe en su mejor momento de la temporada.

Igualmente en esta categoría, el C.D. Golmayo Camaretas visita este sábado, a las 17.30 horas, al colista de grupo y equipo ya descendido con el objetivo de sumar tres puntos. El equipo balaguero está fuera de la zona de descenso pero, por aquello de los arrastres, necesita sumar y ascender algún puesto en la tabla para evitar posibles complicaciones. En la ida celebrada en la Ciudad Deportiva los sorianos se impusieron por la mínima.

En esta misma categoría el otro representante, Sporting Uxama, disputa su encuentro el domingo recibiendo en el Municipal Burgense al C.D. Coca a partir de las 18.00 horas. Los sorianos intentarán terminar la temporada lo mejor posible tras haber perdido la categoría.